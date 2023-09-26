Здоровье
04:30, 26 сентября 2023
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Сердце колотится как бешеное? Врач рассказала о причинах тахикардии

Мало кто сомневается, что резкое учащение сердцебиения не очень хорошо сказывается и на самом сердце, и на всём организме. Когда частота сердечных сокращений (ЧСС) составляет более 100 ударов в минуту, это тахикардия. У неё бывает несколько видов в зависимости от места, в котором возникла проблема. Иногда тахикардия — это даже вариант нормы, но в большинстве случаев всё-таки лучше показаться врачу. Подробнее об этом рассказала врач-кардиолог сервиса DocMa.ru Екатерина Паукова.

Сердце колотится как бешеное? Врач рассказала о причинах тахикардии
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Виды тахикардии

Сердечный ритм человека запрограммирован генетически. В норме ЧСС составляет от 50 до 100 ударов в минуту. Больше 100 ударов — это уже тахикардия. Различают три её вида:

  • физиологическая синусовая тахикардия;
  • желудочковая;
  • наджелудочковая тахикардия.

Синусовая тахикардия

Чаще всего встречается физиологическая синусовая тахикардия. Вот что её вызывает:

  • физическая нагрузка;
  • стресс, страх, тревога;
  • переедание;
  • недосып;
  • вредные привычки.

Но иногда синусовая тахикардия возникает из-за других проблем со здоровьем. Это могут быть:

  • болезни, сопровождающиеся лихорадкой;
  • реакция на болевой синдром;
  • анемия (сердце разгоняет кровь, чтобы восполнить кислородное голодание);
  • заболевания бронхолёгочной системы;
  • избыток гормонов щитовидной железы;
  • ожирение;
  • сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность).

Желудочковые и наджелудочковые тахикардии

Эти виды тахикардии отличает то, что они могут возникнуть в форме приступа сердцебиения с внезапным началом и концом.

Врач рассказала, чем опасны эти формы тахикардии:

  • Повышается риск ишемического инсульта. В полости левого предсердия появляются условия для образования тромбов, которые далее по кровотоку достигают сосудов головного мозга и перекрывают их.
  • Желудочковые тахикардии могут быть проявлением серьёзных заболеваний сердца, повышающих риск внезапной сердечно-сосудистой смерти. Подробнее об этом можно почитать здесь.
  • Могут протекать с нестабильной гемодинамикой и проявляться одышкой, головокружением, потемнением в глазах, потерей сознания, снижением давления.

В целом игнорировать любую тахикардию не стоит, хотя в некоторых случаях она может быть и вариантом нормы. По словам кардиолога, недолеченная тахикардия может привести к расширению камер сердца, снижению его насосной функции. Как следствие, возникает хроническая сердечная недостаточность, которая может закончиться смертью.

Какие правила нужно соблюдать сердечникам, можно узнать здесь.

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