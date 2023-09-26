Сердце колотится как бешеное? Врач рассказала о причинах тахикардии

Виды тахикардии

Сердечный ритм человека запрограммирован генетически. В норме ЧСС составляет от 50 до 100 ударов в минуту. Больше 100 ударов — это уже тахикардия. Различают три её вида:

физиологическая синусовая тахикардия;

желудочковая;

наджелудочковая тахикардия.

Синусовая тахикардия

Чаще всего встречается физиологическая синусовая тахикардия. Вот что её вызывает:

физическая нагрузка;

стресс, страх, тревога;

переедание;

недосып;

вредные привычки.

Но иногда синусовая тахикардия возникает из-за других проблем со здоровьем. Это могут быть:

болезни, сопровождающиеся лихорадкой;

реакция на болевой синдром;

анемия (сердце разгоняет кровь, чтобы восполнить кислородное голодание);

заболевания бронхолёгочной системы;

избыток гормонов щитовидной железы;

ожирение;

сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность).

Желудочковые и наджелудочковые тахикардии

Эти виды тахикардии отличает то, что они могут возникнуть в форме приступа сердцебиения с внезапным началом и концом.

Врач рассказала, чем опасны эти формы тахикардии:

Повышается риск ишемического инсульта. В полости левого предсердия появляются условия для образования тромбов, которые далее по кровотоку достигают сосудов головного мозга и перекрывают их.

Желудочковые тахикардии могут быть проявлением серьёзных заболеваний сердца, повышающих риск внезапной сердечно-сосудистой смерти. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Могут протекать с нестабильной гемодинамикой и проявляться одышкой, головокружением, потемнением в глазах, потерей сознания, снижением давления.

В целом игнорировать любую тахикардию не стоит, хотя в некоторых случаях она может быть и вариантом нормы. По словам кардиолога, недолеченная тахикардия может привести к расширению камер сердца, снижению его насосной функции. Как следствие, возникает хроническая сердечная недостаточность, которая может закончиться смертью.

Какие правила нужно соблюдать сердечникам, можно узнать здесь.