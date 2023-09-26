Сердце колотится как бешеное? Врач рассказала о причинах тахикардии
Мало кто сомневается, что резкое учащение сердцебиения не очень хорошо сказывается и на самом сердце, и на всём организме. Когда частота сердечных сокращений (ЧСС) составляет более 100 ударов в минуту, это тахикардия. У неё бывает несколько видов в зависимости от места, в котором возникла проблема. Иногда тахикардия — это даже вариант нормы, но в большинстве случаев всё-таки лучше показаться врачу. Подробнее об этом рассказала врач-кардиолог сервиса DocMa.ru Екатерина Паукова.
Виды тахикардии
Сердечный ритм человека запрограммирован генетически. В норме ЧСС составляет от 50 до 100 ударов в минуту. Больше 100 ударов — это уже тахикардия. Различают три её вида:
- физиологическая синусовая тахикардия;
- желудочковая;
- наджелудочковая тахикардия.
Синусовая тахикардия
Чаще всего встречается физиологическая синусовая тахикардия. Вот что её вызывает:
- физическая нагрузка;
- стресс, страх, тревога;
- переедание;
- недосып;
- вредные привычки.
Но иногда синусовая тахикардия возникает из-за других проблем со здоровьем. Это могут быть:
- болезни, сопровождающиеся лихорадкой;
- реакция на болевой синдром;
- анемия (сердце разгоняет кровь, чтобы восполнить кислородное голодание);
- заболевания бронхолёгочной системы;
- избыток гормонов щитовидной железы;
- ожирение;
- сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность).
Желудочковые и наджелудочковые тахикардии
Эти виды тахикардии отличает то, что они могут возникнуть в форме приступа сердцебиения с внезапным началом и концом.
Врач рассказала, чем опасны эти формы тахикардии:
- Повышается риск ишемического инсульта. В полости левого предсердия появляются условия для образования тромбов, которые далее по кровотоку достигают сосудов головного мозга и перекрывают их.
- Желудочковые тахикардии могут быть проявлением серьёзных заболеваний сердца, повышающих риск внезапной сердечно-сосудистой смерти. Подробнее об этом можно почитать здесь.
- Могут протекать с нестабильной гемодинамикой и проявляться одышкой, головокружением, потемнением в глазах, потерей сознания, снижением давления.
В целом игнорировать любую тахикардию не стоит, хотя в некоторых случаях она может быть и вариантом нормы. По словам кардиолога, недолеченная тахикардия может привести к расширению камер сердца, снижению его насосной функции. Как следствие, возникает хроническая сердечная недостаточность, которая может закончиться смертью.
Какие правила нужно соблюдать сердечникам, можно узнать здесь.