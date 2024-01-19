Съешь и поумнеешь. Врач назвала 6 продуктов, которые быстро разбудят мозг

По словам терапевта и гастроэнтеролога сервиса «СберЗдоровье» Дарьи Утюмовой, есть целый перечень продуктов, которые обладают достаточным количеством витаминов и микроэлементов, которые могут пробудить мозг ото сна:

скумбрия и сельдь содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые нормализуют давление и улучшают когнитивные функции); брокколи (бор и лютеин помогают активной работе мозга); горький шоколад (аминокислота тирозин улучшает настроение и снижает гормон стресса); грецкие орехи (мелатонин, магний, полиненасыщенные жирные омега-кислоты улучшают память и другие когнитивные функции); тыквенные семечки (цинк, магний, витамины, А и Е улучшают память и выносливость); льняное масло (полиненасыщенные жирные кислоты тоже улучшают память).

При этом если соблюдать суточную норму продуктов, то в день на этот пир для мозга будет уходить всего 350 рублей. А дозировка такая:

скумбрия — 25 г;

сельдь — 40 г;

брокколи — 150 г;

горький шоколад — 30 г;

грецкие орехи — 30 г;

тыквенные семечки — не более 100 г;

льняное масло — 15−30 г (1−2 столовые ложки).

А среди напитков можно обратить внимание:

на воду с лимоном или лимонным соком;

зелёный чай;

имбирный чай;

гранатовый сок;

какао.

Если любите пить кофе, то его можно сделать полезнее для сердца и мозга с помощью всего лишь одной добавки. А какой — узнаете здесь.