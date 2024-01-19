Здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 04:00
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Съешь и поумнеешь. Врач назвала 6 продуктов, которые быстро разбудят мозг

Зимой всё больше хочется закутаться в плед и вздремнуть, и ни о какой сверхсильной работоспособности и речи не идёт. Но не каждый может себе это позволить, поэтому приходится выдумывать какие-то способы себя разбудить и активизировать. И у гастроэнтеролога Утюмовой есть такие на примете, да ещё и вкусные. Правда, даже тут придётся соблюдать дозировки.
Съешь и поумнеешь. Врач назвала 6 продуктов, которые быстро разбудят мозг
© freepik.com/pvproductions

По словам терапевта и гастроэнтеролога сервиса «СберЗдоровье» Дарьи Утюмовой, есть целый перечень продуктов, которые обладают достаточным количеством витаминов и микроэлементов, которые могут пробудить мозг ото сна:

  1. скумбрия и сельдь содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые нормализуют давление и улучшают когнитивные функции);
  2. брокколи (бор и лютеин помогают активной работе мозга);
  3. горький шоколад (аминокислота тирозин улучшает настроение и снижает гормон стресса);
  4. грецкие орехи (мелатонин, магний, полиненасыщенные жирные омега-кислоты улучшают память и другие когнитивные функции);
  5. тыквенные семечки (цинк, магний, витамины, А и Е улучшают память и выносливость);
  6. льняное масло (полиненасыщенные жирные кислоты тоже улучшают память).

При этом если соблюдать суточную норму продуктов, то в день на этот пир для мозга будет уходить всего 350 рублей. А дозировка такая:

  • скумбрия — 25 г;
  • сельдь — 40 г;
  • брокколи — 150 г;
  • горький шоколад — 30 г;
  • грецкие орехи — 30 г;
  • тыквенные семечки — не более 100 г;
  • льняное масло — 15−30 г (1−2 столовые ложки).

А среди напитков можно обратить внимание:

  • на воду с лимоном или лимонным соком;
  • зелёный чай;
  • имбирный чай;
  • гранатовый сок;
  • какао.

Если любите пить кофе, то его можно сделать полезнее для сердца и мозга с помощью всего лишь одной добавки. А какой — узнаете здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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