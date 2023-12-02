Здоровье
10:00, 02 декабря 2023
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Шарфик не спасёт. Врач объяснила, почему на самом деле болит горло

Зимой люди чаще сталкиваются с болями в горле, чем в тёплое время года. Иммунитет ухудшается, организм становится более уязвим перед инфекциями, и тёплые шарфы от заразы не спасают. К тому же зимой мы больше времени проводим в закрытых помещениях, где бывает много народу, — а значит, возрастает риск подхватить какую-нибудь заразу. О самых частых причинах боли в горле зимой рассказала врач-терапевт клиники «К+31» Валерия Тхорикова.

Шарфик не спасёт. Врач объяснила, почему на самом деле болит горло

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Самая распространённая причина рецидивирующих болей в горле — обострение бактериальной, вирусной, реже грибковой хронической инфекции ротоглотки. И особое место в плане осложнений занимает стрептококк группы А, который может привести к следующим недугам:

  • отит,
  • абсцесс ротоглотки,
  • менингит,
  • ревматическая лихорадка,
  • гломерулонефрит,
  • артрит.

Кандидоз ротоглотки — частая патология у ослабленных пациентов с иммунодефицитом и людей, использующих ингаляторы для контроля за бронхиальной астмой, но забывающих полоскать рот после их применения.

Также часто болит горло у пациентов с аллергическим ринитом и синуситом, гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭРБ), курением (в том числе и пассивным) табака и электронных сигарет.

Вот что ещё часто провоцирует боли в горле:

  • вдыхание сухого воздуха зимой;
  • постоянные голосовые нагрузки (от этого часто страдают учителя и все, кому приходится выступать на публике);
  • приём лекарств — ингибиторов АПФ ( для лечения гипертонии) и некоторых химиотерапевтических препаратов;
  • аутоиммунные состояния — болезнь Кавасаки, периодическая лихорадка с афтозным стоматитом, синдром Бехсета и другие.

Очень редко боли в горле появляются на фоне ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путём.

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