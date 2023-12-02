Шарфик не спасёт. Врач объяснила, почему на самом деле болит горло

Самая распространённая причина рецидивирующих болей в горле — обострение бактериальной, вирусной, реже грибковой хронической инфекции ротоглотки. И особое место в плане осложнений занимает стрептококк группы А, который может привести к следующим недугам:

отит,

абсцесс ротоглотки,

менингит,

ревматическая лихорадка,

гломерулонефрит,

артрит.

Кандидоз ротоглотки — частая патология у ослабленных пациентов с иммунодефицитом и людей, использующих ингаляторы для контроля за бронхиальной астмой, но забывающих полоскать рот после их применения.

Также часто болит горло у пациентов с аллергическим ринитом и синуситом, гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭРБ), курением (в том числе и пассивным) табака и электронных сигарет.

Вот что ещё часто провоцирует боли в горле:

вдыхание сухого воздуха зимой;

постоянные голосовые нагрузки (от этого часто страдают учителя и все, кому приходится выступать на публике);

приём лекарств — ингибиторов АПФ ( для лечения гипертонии) и некоторых химиотерапевтических препаратов;

аутоиммунные состояния — болезнь Кавасаки, периодическая лихорадка с афтозным стоматитом, синдром Бехсета и другие.

Очень редко боли в горле появляются на фоне ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путём.