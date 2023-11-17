Щитовидка-душегубка. Россиянина едва не убила собственная железа

Бабушкина принялись лечить медики Ростовского медицинского университета (РостГМУ). Как рассказали врачи, 34-летний мужчина был на волосок от смерти — из-за гигантской щитовидки поперечное сечение трахеи было сужено до 6 мм. Ещё немного, и даже этого просвета бы уже не осталось.

Пришлось делать сложнейшую операцию. До этого в двух лечебных учреждениях Александра отказались оперировать, так как удалять щитовидку очень опасно. Врачам РостГМУ потребовалась современная аппаратура, чтобы всё прошло как надо.

«Через полтора часа после операции, только отошёл от наркоза, я уже пил воду, через два наконец-то нормально поел. Мог нормально говорить. И почувствовал, что заново родился на свет», — рассказал Бабушкин об ощущениях.

Александру повезло, что он вовремя обратился к врачам. А вот одна жительница Набережных Челнов так долго не ходила к стоматологам, что в конце концов у неё сгнила челюсть. Подробности этой истории — здесь.