Щитовидка, не болей. 7 продуктов с высоким содержанием йода

Как рассказал терапевт Андрей Кондрахин, для нормальной работы щитовидной железы нужно определённое количество йода, которого всегда не хватает. Поэтому стоит обратить внимание на продукты, в которых этого йода в достатке. Например:

печень трески; морская рыба; водоросли; моллюски; креветки; фейхоа; йодированная соль.

Некоторое количество йода есть и в яйцах, щавеле и кефире.

Получить передозировку йода, принимая БАДы, можно, но из продуктов — нет. Для этого потребовалось бы съесть несколько килограммов рыбы или фейхоа, а это буквально невозможно.

Зимой организм подвергается особенной нагрузке, поэтому его нужно поддерживать. В этом помогут 5 особых продуктов, а узнать о них можно здесь.