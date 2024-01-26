Здоровье
Опубликовано 26 января 2024, 17:20
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Щитовидка, не болей. 7 продуктов с высоким содержанием йода

Проблемы с щитовидной железой дышат в спину всем россиянам, потому что в стране полно йододефицитных регионов. Но чтобы отложить болезни на неопределённый срок, можно просто добавить в жизнь БАДы, но это не рекомендуется. А вот в рацион — продукты с высоким содержанием йода — уже вполне да. О том, какие из них будут самыми полезными, рассказал терапевт Кондрахин.
Щитовидка, не болей. 7 продуктов с высоким содержанием йода
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Как рассказал терапевт Андрей Кондрахин, для нормальной работы щитовидной железы нужно определённое количество йода, которого всегда не хватает. Поэтому стоит обратить внимание на продукты, в которых этого йода в достатке. Например:

  1. печень трески;
  2. морская рыба;
  3. водоросли;
  4. моллюски;
  5. креветки;
  6. фейхоа;
  7. йодированная соль.

Некоторое количество йода есть и в яйцах, щавеле и кефире.

Получить передозировку йода, принимая БАДы, можно, но из продуктов — нет. Для этого потребовалось бы съесть несколько килограммов рыбы или фейхоа, а это буквально невозможно.

Зимой организм подвергается особенной нагрузке, поэтому его нужно поддерживать. В этом помогут 5 особых продуктов, а узнать о них можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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