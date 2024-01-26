Опубликовано 26 января 2024, 17:20
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Щитовидка, не болей. 7 продуктов с высоким содержанием йода
Проблемы с щитовидной железой дышат в спину всем россиянам, потому что в стране полно йододефицитных регионов. Но чтобы отложить болезни на неопределённый срок, можно просто добавить в жизнь БАДы, но это не рекомендуется. А вот в рацион — продукты с высоким содержанием йода — уже вполне да. О том, какие из них будут самыми полезными, рассказал терапевт Кондрахин.
Как рассказал терапевт Андрей Кондрахин, для нормальной работы щитовидной железы нужно определённое количество йода, которого всегда не хватает. Поэтому стоит обратить внимание на продукты, в которых этого йода в достатке. Например:
- печень трески;
- морская рыба;
- водоросли;
- моллюски;
- креветки;
- фейхоа;
- йодированная соль.
Некоторое количество йода есть и в яйцах, щавеле и кефире.
Получить передозировку йода, принимая БАДы, можно, но из продуктов — нет. Для этого потребовалось бы съесть несколько килограммов рыбы или фейхоа, а это буквально невозможно.
Зимой организм подвергается особенной нагрузке, поэтому его нужно поддерживать. В этом помогут 5 особых продуктов, а узнать о них можно здесь.