Здоровье
Опубликовано 27 января 2024, 01:00
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Щёлкаем, чтоб не отупеть. Назван необычный способ избежать деменции

Деменция, или болезнь Альцгеймера, — страшный диагноз для любого пожилого человека. С ними можно, конечно, жить, но нормальной, полноценной жизнью это будет назвать сложно. Да и лекарств от этих болезней нет. Но оказалось, в качестве профилактики можно начать щёлкать семечки, рассказала врач-диетолог Марина Макиша. В них очень много витамина Е, который снижает риска развития болезни Альцгеймера.
Щёлкаем, чтоб не отупеть. Назван необычный способ избежать деменции
© freepik

«Семечки — это продукт, который содержит жиры и жирорастворимые витамины, в частности, очень важный для красоты, молодости и здоровья витамин Е. Как раз он имеет важное значение в снижении риска развития болезни Альцгеймера», — сказала Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

В подсолнечных семечках витамина Е больше, чем в тыквенных. Хотя жареные семечки не очень подходят тем, кто строго следит за калориями.

Как отметил ведущий программы, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, эффективность витамина Е в профилактике деменции подтверждают исследования. В одном из них говорится, что у принимавших витамин в течение 2 лет замедлялось течение заболевания.

Но это не значит, что нужно сейчас лихорадочно переходить на какую-то диету и «заряжать» себя витаминами. Дело в том, что передоз витаминов сам ведёт к деменции и другим страшным болезням.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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