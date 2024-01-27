Щёлкаем, чтоб не отупеть. Назван необычный способ избежать деменции

«Семечки — это продукт, который содержит жиры и жирорастворимые витамины, в частности, очень важный для красоты, молодости и здоровья витамин Е. Как раз он имеет важное значение в снижении риска развития болезни Альцгеймера», — сказала Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

В подсолнечных семечках витамина Е больше, чем в тыквенных. Хотя жареные семечки не очень подходят тем, кто строго следит за калориями.

Как отметил ведущий программы, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, эффективность витамина Е в профилактике деменции подтверждают исследования. В одном из них говорится, что у принимавших витамин в течение 2 лет замедлялось течение заболевания.

Но это не значит, что нужно сейчас лихорадочно переходить на какую-то диету и «заряжать» себя витаминами. Дело в том, что передоз витаминов сам ведёт к деменции и другим страшным болезням.