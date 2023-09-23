Щёлкает челюсть? Врач рассказал, в чём может быть причина

Височно-нижнечелюстной — это парный сустав, который отвечает за движение нижней челюсти и соединяется с черепом при помощи мышц и связок.

Дисфункция ВНЧС чаще всего связана с дефектами и патологиями зубного ряда.

«На работу сустава может негативно повлиять неправильное положение зубов, отсутствие зубов, неправильное протезирование и даже завышенные пломбы. При наличии подобных дефектов зубы не могут правильно смыкаться, далее из-за этого нарушается работа мышц лица, а уже потом нарушается работа сустава», — рассказал врач.

К чему может привести дисфункция ВНЧС? По словам врача, нарушение нормальной работы височно-нижнечелюстного сустава грозит человеку частичной или полной потерей функций жевания и говорения, а также нормального движения нижней челюсти.

Также среди последствий:

снижение зрения;

головные боли;

боли в ушах;

боли в области шеи.

«Поскольку сустав парный, то нарушение его работы с одной стороны (например, с правой) автоматически влечёт нарушение работы и с другой стороны (то есть, с левой)», — сказал Минко.

Для диагностики дисфункции ВНЧС врач собирает полный анамнез пациента, после чего направляет его на комплексное исследование, в том числе томографию и гнатодинамометрию (измерение силы жевательных мышц).

Если у человека в итоге окажется дисфункция, ему поставят специальные ортопедические конструкции для коррекции положения челюсти. А после того как симптомы дисфункции исчезнут, положение челюсти закрепят уже при помощи протезирования или ортодонтического лечения.Минко предупредил, дисфункцию ВНЧС не всегда можно вылечить. Однако врач в любом случае сможет скорректировать состояние пациента и улучшить качество его жизни.

По словам специалиста, как таковых мер профилактики нет, но при этом причинами дисфункции ВНЧС могут быть хроническая усталость и постоянный стресс. Поэтому важно соблюдать режим труда и отдыха.

Помимо этого, Минко порекомендовал следить за своим здоровьем, периодически ходить к стоматологу и лечить зубы только в клиниках с хорошей репутацией. А если челюсть уже стала щёлкать при разговоре или жевании, не откладывайте посещение стоматолога.

Ранее «Секрет фирмы» беседовал со стоматологом на тему отбеливания зубов. Специалист рассказала, почему зубы не всегда получается отбелить, какие противопоказания есть к этой процедуре, и дала советы желающим её пройти.