Сила воли ни при чём. Россиянам рассказали, как наследственность влияет на соблюдение диет

Как рассказала «Газете.Ru» врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас» Антонина Акименко, выбор диеты — это взаимодействие между физиологическим действием пищевых продуктов, метаболизмом и вкусовым восприятием. И вот тут-то и подключается влиятельность генетики. Все вышеперечисленные факторы очень зависят и от неё.

К примеру, нежелание есть многие овощи, которые как раз частенько — в меню для похудения, может быть вызвано повышенной чувствительностью к горечи.

Вегетарианская диета пока ещё не до конца изучена, но было исследование журнале PLOS ONE, где учёные сравнили ДНК более 300 000 человек, из которых 5324 — вегетарианцы.

В результате они нашли 34 гена, способные играть роль в соблюдении строгой вегетарианской диеты, и ещё три, которые более тесно связаны с этим признаком, а сами по себе — с липидным обменом. Но для определения более точных взаимосвязей учёным исследователям ещё поработать, но они и не сидят без дела.

«Так, некоторые учёные полагают, что не все люди, желающие стать вегетарианцами, способны на это и предполагают, что на это может повлиять генетика», — сказала Акименко.

А до этого наука явила миру новый орган человека — эксклюсому. От него зависит иммунитет.