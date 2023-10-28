Здоровье
15:40, 28 октября 2023
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Сильная боль, проблемы с речью и другие признаки инсульта

Инсульт — опасное состояние, которое остаётся одной из главных причин смертности. При инсульте тромб или кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. Из-за нехватки кислорода и глюкозы клетки мозга гибнут, как следствие нарушается речь, память и двигательные функции. О том, как распознать это состояние, рассказала врач медицинской профилактики Центра общественного здоровья Калининградской области Ника Симонова.

Сильная боль, проблемы с речью и другие признаки инсульта
© jesse orrico / Unsplash

По словам специалиста, за словом «инсульт» скрывается сразу три разных заболевания:

  • ишемический инсульт. Это самый распространённый вид инсульта. Он развивается, когда кровь перестаёт поступать к какому-то отделу мозга из-за тромба;
  • геморрагический инсульт (внутримозговое кровоизлияние). В этом случае из-за разрыва сосуда кровь попадает в мозг;
  • нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние. Это тоже разрыв кровеносного сосуда. Разница лишь в том, что кровь попадает не в мозговую ткань, а между мягкой и паутинной оболочками головного мозга.

Распознать инсульт можно по головокружению и потере равновесия или координации, проблемам с речью, параличу или слабости конечностей. Также тревожные звоночки — потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие и сильная головная боль.

Успех лечения зависит от скорости оказания помощи — важно в первый час определить, какой именно инсульт произошёл. Промедление может грозить параличом и даже смертью.

Риски развития инсульта растут при гипертонии, высоком холестерине, сахарном диабете и ожирении. Для снижения вероятности развития этого заболевания стоит наблюдаться у врача, а также вести здоровый образ жизни. О нетипичных симптомах инсульта, можно узнать тут.

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