Сильно похудели и быстро устаёте? Возможно, всему виной жировая болезнь печени
Печень — главный фильтр человеческого организма, и она имеет свойство портиться, если постоянно кушать вредную еду и, при этом, подолгу не наблюдать за состоянием своих органов. Наиболее часто встречающаяся патология — жировая болезнь печени, которая, если её запустить, может привести к очень серьёзным осложнениям. Рассказываем, что это, и как распознать патологию на ранней и поздней стадиях.
Как объяснила врач-гепатолог Алла Южнова, жировую болезнь печени иначе называют стеатозом. При нём орган накапливает жир, со временем необратимо повреждая печень. Могут возникнуть самые разные осложнения, которые могут привести к печёночной недостаточности и даже к развитию рака.
При этом на ранних стадиях стеатоз обычно вообще почти не проявляется, отмечает Южнова. Впрочем, есть сигналы, которые не стоит игнорировать. Это:
- дискомфорт в животе;
- внезапная потеря веса;
- усталость;
- увеличенная печень.
Конечно, симптомы — неспецифические, однако они могут служить поводом сходить к врачу и полноценно обследоваться. И уже на медосмотре специалист легко сможет обнаружить болячку, если таковая имеется. По этой же причине, кстати, не стоит пропускать плановую диспансеризацию.
Если жировая болезнь прогрессирует, и развиваются неалкогольный стеатогепатит или цирроз печени, то могут возникнуть симптомы, игнорировать которые уже едва ли получится:
- постоянная боль в животе;
- вздутие (асцит);
- синяки и кровотечения;
- слабость и усталость;
- зуд;
- желтуха;
- изменения в психике;
- кровотечение в ЖКТ, чёрный стул и рвота с кровью;
- изменения кожи.
Гепатолог подчеркнула: далеко не у всех людей поздняя стадия жировой болезни прогрессирует, и процесс можно обратиться вспять, если начать вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.
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