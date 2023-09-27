Здоровье
20:45, 27 сентября 2023
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Сильно похудели и быстро устаёте? Возможно, всему виной жировая болезнь печени

Печень — главный фильтр человеческого организма, и она имеет свойство портиться, если постоянно кушать вредную еду и, при этом, подолгу не наблюдать за состоянием своих органов. Наиболее часто встречающаяся патология — жировая болезнь печени, которая, если её запустить, может привести к очень серьёзным осложнениям. Рассказываем, что это, и как распознать патологию на ранней и поздней стадиях.

Сильно похудели и быстро устаёте? Возможно, всему виной жировая болезнь печени
© Freepik

Как объяснила врач-гепатолог Алла Южнова, жировую болезнь печени иначе называют стеатозом. При нём орган накапливает жир, со временем необратимо повреждая печень. Могут возникнуть самые разные осложнения, которые могут привести к печёночной недостаточности и даже к развитию рака.

При этом на ранних стадиях стеатоз обычно вообще почти не проявляется, отмечает Южнова. Впрочем, есть сигналы, которые не стоит игнорировать. Это:

  • дискомфорт в животе;
  • внезапная потеря веса;
  • усталость;
  • увеличенная печень.

Конечно, симптомы — неспецифические, однако они могут служить поводом сходить к врачу и полноценно обследоваться. И уже на медосмотре специалист легко сможет обнаружить болячку, если таковая имеется. По этой же причине, кстати, не стоит пропускать плановую диспансеризацию.

Если жировая болезнь прогрессирует, и развиваются неалкогольный стеатогепатит или цирроз печени, то могут возникнуть симптомы, игнорировать которые уже едва ли получится:

  • постоянная боль в животе;
  • вздутие (асцит);
  • синяки и кровотечения;
  • слабость и усталость;
  • зуд;
  • желтуха;
  • изменения в психике;
  • кровотечение в ЖКТ, чёрный стул и рвота с кровью;
  • изменения кожи.

Гепатолог подчеркнула: далеко не у всех людей поздняя стадия жировой болезни прогрессирует, и процесс можно обратиться вспять, если начать вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

Ранее мы рассказывали об этих самых привычках, которые сильнее всего вредят печени.

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