Сильно похудели и быстро устаёте? Возможно, всему виной жировая болезнь печени

Как объяснила врач-гепатолог Алла Южнова, жировую болезнь печени иначе называют стеатозом. При нём орган накапливает жир, со временем необратимо повреждая печень. Могут возникнуть самые разные осложнения, которые могут привести к печёночной недостаточности и даже к развитию рака.

При этом на ранних стадиях стеатоз обычно вообще почти не проявляется, отмечает Южнова. Впрочем, есть сигналы, которые не стоит игнорировать. Это:

дискомфорт в животе;

внезапная потеря веса;

усталость;

увеличенная печень.

Конечно, симптомы — неспецифические, однако они могут служить поводом сходить к врачу и полноценно обследоваться. И уже на медосмотре специалист легко сможет обнаружить болячку, если таковая имеется. По этой же причине, кстати, не стоит пропускать плановую диспансеризацию.

Если жировая болезнь прогрессирует, и развиваются неалкогольный стеатогепатит или цирроз печени, то могут возникнуть симптомы, игнорировать которые уже едва ли получится:

постоянная боль в животе;

вздутие (асцит);

синяки и кровотечения;

слабость и усталость;

зуд;

желтуха;

изменения в психике;

кровотечение в ЖКТ, чёрный стул и рвота с кровью;

изменения кожи.

Гепатолог подчеркнула: далеко не у всех людей поздняя стадия жировой болезни прогрессирует, и процесс можно обратиться вспять, если начать вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

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