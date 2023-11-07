Сип и хрип на сдачу. Какие частые привычки вредят горлу

По словам оториноларинголога «СМ-Клиники» Валентина Лагутина, от многих привычек, которые заставляют горло страдать на постоянной основе, избавиться вполне легко. Из-за чего может огрубеть или пропасть голос?

Шептание слишком растягивает голосовые складки. Курение мешает нормальному питанию слизистых глотки и гортани. Поры краски и химвеществ могут вызвать мутации в клетках и, как следствие, рак. Водный раствор соды и соли разрыхляет и сушит слизистую, поэтому для полоскания лучше выбрать шалфей, ромашку или хорошо заваренный чёрный чай. Сухой воздух в помещении высушивает слизистые, поэтому нужно поддерживать влажность на 70%. Стресс не даёт голосовым связкам нормально смыкаться, что приводит к осиплости или делает голос грубее. Чёрный кофе, крепкий чай и какао без молока пересушивают слизистую и вызывают першение. Напитки со льдом вызывают у слизистых шок, и голос хрипнет. Кислые фрукты (например, цитрусовые) и мёд раздражают слизистую горла, а следом появляется осиплость. Жареная еда снижает эластичность голосовых связок. Горчица, хрен, острый кетчуп, слишком пряный соус и другая острая еда вызывают раздражение слизистой и кашель, а ещё провоцируют выработку слизи. Солёные орешки, жареные семечки и сухарики из-за добавок тоже раздражают слизистую, а если плохо их пережевывать, то ещё можно и горло поцарапать.

Когда болит горло, естественным желанием будет пшикнуть на больное место спреем или съесть леденец от кашля, но лучше таким не баловаться, считает эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный. Всё потому что эти средства могут вызвать: