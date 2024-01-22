Скибиди-туалеты атакуют умы российских детей. Стоит ли с ними воевать?

Мемный веб-сериал «Скибиди-туалет» об унитазах-злодеях выходит на YouTube-канале DaFuq!?Boom! Создал его россиянин Алексей Герасимов. Ролики длятся с не больше минуты, некоторые — вообще 20 сек.

Главная сюжетная линия — противостояние унитазов с человеческими головами (скибиди-туалетов) и камераменов — людей в деловых костюмах с камерами вместо голов. Унитазы захватили Землю и начали обращать жителей планеты в таких же существ. Каждый эпизод сериала набирает десятки миллионов просмотров, шоу смотрят по всему миру.

В январе 2024 года один москвич случайно заметил, что его ребёнок с увлечением рассматривал головы из унитаза. Оказалось, он тоже смотрит популярный сериал. Отец не выдержал и написал заявление в полицию. Он опасается, что подобные сериалы вредят психике детей.

Мнение психиатра о скибиди-туалетах

Сериал про скибиди-туалеты смотрят в основном дети 5–7 лет. Детский психиатр клиники DocDeti Марина Гармаш сомневается, что ролики могут как-то плохо сказаться на психике ребёнка.

«Это все нестойкие явления, и через год большинство ребят даже не вспомнит про них , а мы будем обсуждать что-то новое, что станет фокусом их внимания», — объяснила специалист.

Она посоветовала родителям, чей ребёнок уже знаком с сериалом, посмотреть шоу с ним вместе. Можно обсудить, кто ему симпатичен, почему, позадавать вопросы. Так просмотр сомнительных роликов сможет стать началом интересной беседы на самые разные темы, считает специалист.

Почему дети смотрят ролики про скибиди-туалеты

Гармаш напомнила, небезызвестную игрушку Хагги Вагги, на которую пару лет назад ополчились некоторые общественники из-за её якобы пугающего вида. Гармаш отметила, что дети и взрослые по-разному воспринимают странного вида персонажей. Если взрослых они пугают, то детей зачастую привлекают.

Психиатр перечислила другие возможные причины популярности скибиди-туалетов:

короткие по продолжительности ролики легко приковывают внимание;

сюжет противостояния прост и понятен;

ролики без диалогов и сложных взаимоотношений воспринимаются легче;

детям 5–7 лет часто нравится туалетный контент, потому что с ним связано множество шуток;

ролики из-за миллионных просмотров постоянно попадают в рекомендации YouTube.

Что действительно может плохо повлиять на психику ребёнка — так это энергетические напитки. Ранее учёные объяснили, что происходит с детьми, которые увлекаются энергетиками.