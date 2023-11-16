Сколиоз лечат неправильно. Врач объяснил, почему иглы и массажи не помогут

Какими бывают сколиозы

Классификаций сколиоза очень много. Они разделяются по отделам, степени прогрессирования, по генеалогическим признакам и т.д. Но в целом их можно разделить на две большие категории: прогрессирующий сколиоз и непрогрессирующий. Иначе говоря, есть стабильный и нестабильный сколиоз.

Стабильный сколиоз — это форма сколиоза, при которой сколиотический угол не изменяется в положении пациента стоя и лёжа. Здесь главное — следить за мышечным корсетом.

А вот при нестабильном сколиозе, который в 90% случаев наблюдается у детей, спина за 3–6 месяцев, грубо говоря, съезжает. Сколиотические углы меняются, срочно требуется ношение жёстких корсетов. Может потребоваться и операция по вживлению металлоконструкций в позвоночник.

Сколиоз — не всегда болезнь

Чаще всего пациентов сколиоз не беспокоит. Большинство из них переживает из-за нарушения работы мышечного корсета, из-за чего начинается мышечная дистрофия и возникают мышечные боли.

А сам сколиоз, как бы это странно ни звучало, не всегда является патологией. Это ведь просто состояние позвоночника, сложившееся в результате его формирования. Диагноз «сколиоз» можно поставить только рентгенологически. То есть нужно как минимум сделать рентген и выявить хотя бы одну торсию — поворот позвонка.

Но когда травматологи и ортопеды рассматривают спину пациента и говорят с ходу: «У тебя сколиоз», — это неправильно. Речь идёт о сколиотическом типе осанки. То есть у человека может быть высокое стояние лопатки, таз перекошен и т. д. Или вот классика жанра: женщины любят носить на одной стороне сумочку, из-за чего одно плечо становится выше другого. Но это не сколиоз, а просто мышечная память.

То же самое происходит и с теми, кто сидит чрезмерно долго в офисе, кто ведёт малоактивный образ жизни.

Что делать со сколиозом

Нужно запомнить: сколиоз не лечится. Кто бы какие сказки ни рассказывал, сколиоз неизлечим. Исправить углы сколиоза, деформацию оси позвоночника практически невозможно. В некоторых случаях может помочь хирургия.

Рассказы мануальных терапевтов о некоем «вправлении позвоночника» — это дичь. Позвоночник — слишком стабильная структура, даже если он кривой. Он не может просто так начать шевелиться. Если мануальщик что-то говорит вправлении, значит, он, скорее всего, взял и совершил какой-то перелом позвонка.

Массажи, физиотерапия, иглорефлексотерапия, кинезиотейпирование — всё это лишь дополнительные методики для поддержания спины. Но фундамент терапии — это физические упражнения. За счёт них пациент прежде всего избавляется от дискомфорта в спине и некоторых форм болевого синдрома. За счёт тонуса, наполненности, объёма мышц можно визуально даже скрыть некоторые степени и формы сколиоза.

Я много раз видел людей со сколиозом или просто со сколиотическими изменениями позвоночника, у которых благодаря спорту и фитнесу была прекрасная симметрия мышц. Но если пациент перестает тренироваться, всё возвращается на свои места. Болевые синдромы обостряются, человек жалуется на хронические боли, которые иногда даже таблетками и лекарствами не купируются.

Ещё один важный момент: каждому действию нужно создавать противодействие. Если не двигается, значит, в основе терапии должно быть движение, функциональные тренинги. Не пресловутые 10 000 шагов в день, а именно проработка всего тела.

Что касается кинезиотейпирования , то как один из дополнительных методов он себе прекрасно зарекомендовал. Но тейпы должны ставить грамотные специалисты, не люди с улицы, вчера прошедшие какие-то курсы и назвавшиеся кинезиологами. Часто пишут, что тейпы не работают, а потом выясняется, что человеку его просто неправильно зафиксировали.