Здоровье
Опубликовано 27 января 2024, 06:00
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Сколько будильников нужно, чтобы восстать утром? Хватит пальцев на одной руке

Высыпаться по ночам, а утром открывать глаза отдохнувшим и полным сил может далеко не каждый. Зачастую приходится ставить несколько будильников, чтобы очнуться, сползти с кровати и начать день. Куча алармов — дело нередкое, поэтому сомнолог и невролог Царёва рассказала, сколько нужно ставить на самом деле. Спойлер — один.
Сколько будильников нужно, чтобы восстать утром? Хватит пальцев на одной руке
© Freepik

По словам сомнолога и невролога Елены Царёвой, для нормального пробуждения обычно требуется один будильник. Если его не хватает — значит, человек не высыпается и нужно не миллион будильников ставить, а качество сна восстанавливать.

Если будильник звенит каждые 10 минут, то время сна растягивается, но страдает его полезность. К тому же организм привыкает к такому недободрствованию и после пробуждения первые минут 15−30 будут со спутанным сознанием и пустым взглядом в одну точку. Такое явление — инерция сна — могут быть у кого угодно и даже после одного будильника, всё индивидуально. Но множественные алармы повышают риск такой инерции в несколько раз.

Когда лучше вставать

  1. Если на работу ехать в офис, то просыпаться лучше за час — чтобы прийти в себя, принять душ, позавтракать и так далее.
  2. Если работать будете удалённо — то подъём за полчаса до активной деятельности, чтобы мозг начал работать.

Как взбодриться после будильника

  • Чашка кофе.
  • Еда, повышающая температуру или давление, вроде блюд со специями.
  • Регулярный завтрак.
  • Яркий свет белого и голубого спектра.
  • Физическая нагрузка.

В последнее время в Сети стали популярны световые будильники. Что это такое, как они работают и есть ли в них хоть какой-то смысл — можно почитать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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