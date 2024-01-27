Сколько будильников нужно, чтобы восстать утром? Хватит пальцев на одной руке

По словам сомнолога и невролога Елены Царёвой, для нормального пробуждения обычно требуется один будильник. Если его не хватает — значит, человек не высыпается и нужно не миллион будильников ставить, а качество сна восстанавливать.

Если будильник звенит каждые 10 минут, то время сна растягивается, но страдает его полезность. К тому же организм привыкает к такому недободрствованию и после пробуждения первые минут 15−30 будут со спутанным сознанием и пустым взглядом в одну точку. Такое явление — инерция сна — могут быть у кого угодно и даже после одного будильника, всё индивидуально. Но множественные алармы повышают риск такой инерции в несколько раз.

Когда лучше вставать

Если на работу ехать в офис, то просыпаться лучше за час — чтобы прийти в себя, принять душ, позавтракать и так далее. Если работать будете удалённо — то подъём за полчаса до активной деятельности, чтобы мозг начал работать.

Как взбодриться после будильника

Чашка кофе.

Еда, повышающая температуру или давление, вроде блюд со специями.

Регулярный завтрак.

Яркий свет белого и голубого спектра.

Физическая нагрузка.

В последнее время в Сети стали популярны световые будильники. Что это такое, как они работают и есть ли в них хоть какой-то смысл — можно почитать здесь.