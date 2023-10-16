Сколько чашек кофе пить, чтобы не подсесть на кофеин? Ответ приятно удивил

Вишнякова напомнила, что в 2018 году медицинский журнал BMJ (British Medical Journal) опубликовал результаты крупного исследования о влиянии напитка на здоровье. Авторы пришли к выводу, что 3–4 чашки в день не только не вредят, но и приносят пользу организму.

4 чашки в день — это примерно 400 мг кофе. Беременным лучше ограничиться 2–3 чашками, сказала нутрициолог. Но есть нюанс: кофеин поступает в организм не только с кофе. Вот какие ещё бывают источники:

чёрный и зелёный чай;

кола;

энергетические напитки;

шоколад.

Отказаться от кофе стоить по предписанию врача. Не советуют пить бодрящий напиток людям с аритмией, язвами желудка, остеопорозом и другими заболеваниями.

Некоторые боятся пить кофе из-за «вымывания» кальция из организма. Кишечник и правда начинает сильнее всасывать кальций из-за кофе. Но эту проблему решить легко: просто добавляйте в кофе 1–2 столовые ложки молока, посоветовала Вишнякова.

Кофе нужно пить своевременно. Многие привыкли завтракать этим напитком, полагая, что так они не вредят фигуре. Но как раз эта привычка может привести к широкой талии.