Сколько чашек кофе пить, чтобы не подсесть на кофеин? Ответ приятно удивил
Если пить много кофе каждый день, появится зависимость. Головная боль, раздражительность, проблемы с концентрацией — всё это признаки ломки. Ещё бывает и психологическая зависимость от кофеина — от неё избавиться даже сложнее. Но в отличие от алкоголя, от кофе отказываться не обязательно, отметила нутрициолог сети клиник Doc&Med Виктория Вишнякова. Эксперт рассказала, сколько чашек кофе в день не навредят.
Вишнякова напомнила, что в 2018 году медицинский журнал BMJ (British Medical Journal) опубликовал результаты крупного исследования о влиянии напитка на здоровье. Авторы пришли к выводу, что 3–4 чашки в день не только не вредят, но и приносят пользу организму.
4 чашки в день — это примерно 400 мг кофе. Беременным лучше ограничиться 2–3 чашками, сказала нутрициолог. Но есть нюанс: кофеин поступает в организм не только с кофе. Вот какие ещё бывают источники:
- чёрный и зелёный чай;
- кола;
- энергетические напитки;
- шоколад.
Отказаться от кофе стоить по предписанию врача. Не советуют пить бодрящий напиток людям с аритмией, язвами желудка, остеопорозом и другими заболеваниями.
Некоторые боятся пить кофе из-за «вымывания» кальция из организма. Кишечник и правда начинает сильнее всасывать кальций из-за кофе. Но эту проблему решить легко: просто добавляйте в кофе 1–2 столовые ложки молока, посоветовала Вишнякова.
Кофе нужно пить своевременно. Многие привыкли завтракать этим напитком, полагая, что так они не вредят фигуре. Но как раз эта привычка может привести к широкой талии.