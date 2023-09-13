Сколько имплантов можно поставить в один рот? Объясняет стоматолог

Как ставят импланты

Импланты позволяют не только обрести красивую улыбку, но и сохранить здоровье соседних зубов и целом полости рта. А от здоровья ротовой полости во многом зависит состояние пищеварительной системы, отметил врач.

Но пациентов всегда интересует вопрос: а сколько зубов нужно поменять на импланты? Конечно, если человек хочет заменить все свои зубы, то врач сможет ему помочь, отметил Минко. Но для этого необязательно ставить импланты на каждый зуб. Специалисты могут установить, например, всего 2 импланта, которые восстановят 5 зубов.

«Многие ошибочно называют имплантом видимую часть, то есть, то, что заменяет сам зуб. Но это коронка. А имплант – это то, что заменяет корень зуба. Поэтому арифметика получается очень простая: если отсутствует один зуб, то устанавливается один имплант, далее врач и пациент ждут приживления, а потом уже устанавливается коронка. Если отсутствует несколько соседних зубов, то врач может порекомендовать установить два импланта. А зубы заменить мостовидным протезом», — объяснил стоматолог.

Если зубов в ряду нет совсем, то проблему помогут решить 4 – 6 имплантов, на которых позже закрепят протез. При этом каждый случай рассматривают индивидуально. Сначала медик проводит диагностику, выбирает вариант лечения и объясняет пациенту, как можно восстановить зубной ряд.

«Специалист учитывает состояние костной ткани, а также то, насколько сильную нагрузку будут испытывать восстанавливаемые зубы при жевании», — объяснил Минко.

Медик отметил, что врачи стараются обойтись как можно меньшим числом имплантов. Объясняется это очень просто: чем меньше имплантов установят, тем больше времени и денег пациент сэкономит. Всё-таки зубная имплантация — процедура не дешёвая. Платить приходится и за сам имплант, и за работу по его установке. У россиян уходит на 1 штуку примерно от 22 000 рублей до 60 000 рублей в зависимости от качества импланта.

«Добиться красивой улыбки и ровного зубного ряда можно не только путём замены своих зубов имплантами, а при помощи других методов коррекции. А удалить свои зубы вы всегда успеете», — добавил Минко.

Сколько прослужат импланты

Современные импланты могут держаться десятилетиями, говорит эксперт в сфере инноваций в стоматологии и генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян. Чтобы они прослужили всё жизнь, о них нужно правильно заботиться, а также регулярно проверять состояние конструкций у стоматолога.

Новые материалы для имплантов — керамика и титановые сплавы — более прочны и позволяют имплантам служить дольше.