Сколько кофе нужно пить в день, чтобы худеть? Ответили врачи

Учёные Гарвардского университета ещё в 2020 году выяснили, что если в день пить 4 чашки чёрного кофе, то за 24 недели (именно столько длился эксперимент) можно похудеть на 4%. Да, результат довольно скромный, но с учётом того, что для этого ничего не нужно делать, вполне отличный.

Диетологи Тэмми и Лисси Лакатос уточнили, что для похудения нужны 200−400 мг кофеина, а это в зависимости от крепости и объёма — от 2 до 5 чашек кофе в день. Нужно понимать, что добавлять что-то в напиток можно, просто эффект тогда будет менее заметным.

Почему кофе помогает худеть?

Ускоряет метаболизм.

Успокаивает аппетит.

Сжигает жир и замедляет усвоение углеводов из-за хлорогеновой кислоты.

Ранее врач рассказывали, почему некоторых кофе отлично бодрит, а кому-то он совершенно по барабану. Узнать об этом можно здесь.