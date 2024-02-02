Опубликовано 02 февраля 2024, 13:20
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Сколько кофе нужно пить в день, чтобы худеть? Ответили врачи
Многие люди мечтают есть и пить любимые вкусняхи и не толстеть. И вот для фанатов кофе есть хорошие новости — их мечта как раз сбылась. Диетологи рассказали, сколько чашек кофе в день нужно выпивать, чтобы терять килограммы. Правда, речь идёт о чёрном кофе без сахара, потому что молоко и различные сиропы — это дополнительные калории, которые будут снижать эффект или вообще его обнулять.
Учёные Гарвардского университета ещё в 2020 году выяснили, что если в день пить 4 чашки чёрного кофе, то за 24 недели (именно столько длился эксперимент) можно похудеть на 4%. Да, результат довольно скромный, но с учётом того, что для этого ничего не нужно делать, вполне отличный.
Диетологи Тэмми и Лисси Лакатос уточнили, что для похудения нужны 200−400 мг кофеина, а это в зависимости от крепости и объёма — от 2 до 5 чашек кофе в день. Нужно понимать, что добавлять что-то в напиток можно, просто эффект тогда будет менее заметным.
Почему кофе помогает худеть?
- Ускоряет метаболизм.
- Успокаивает аппетит.
- Сжигает жир и замедляет усвоение углеводов из-за хлорогеновой кислоты.
Ранее врач рассказывали, почему некоторых кофе отлично бодрит, а кому-то он совершенно по барабану. Узнать об этом можно здесь.