Сколько мандаринов можно съесть, чтобы не покрыться диатезом? Есть точная цифра
Фрукты стали одним из символов Нового года — именно тогда на стол покупается ананас, который никто не умеет чистить, или тонна мандаринов, которая съедается до праздника. А всё потому что они вкусные и щёлкаются как семечки. Однако в таком бездумном поедании есть немалая опасность для здоровья, и о ней — ниже в материале.
Как объяснили специалисты Роскачества, многие считают, что у них аллергия на мандарины, вот только если посмотреть внимательнее, то оказывается, что появляется она только на третьем килограмме… В ведомстве отметили, что если соблюдать норму, то и никаких высыпаний не будет, и кожа не пожелтеет. А дневная норма — взрослому 4−5 мандаринов, ребёнку — не более 2.
Почему возникает аллергия? В цитрусовых содержится салициловая кислота (аналог аспирина), которая, если в большом количестве, расширяет капилляры и раздражает слизистую желудка, поэтому и появляются покраснения и высыпания на коже.
Но даже с дневной нормой некоторым людям стоит быть осторожнее, а всё из-за хронических заболеваний. Есть целый список болезней, при которых мандарины лучше не есть вовсе или в очень малом количестве. Узнать его можно здесь.