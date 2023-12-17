Сколько мандаринов можно съесть, чтобы не покрыться диатезом? Есть точная цифра

Как объяснили специалисты Роскачества, многие считают, что у них аллергия на мандарины, вот только если посмотреть внимательнее, то оказывается, что появляется она только на третьем килограмме… В ведомстве отметили, что если соблюдать норму, то и никаких высыпаний не будет, и кожа не пожелтеет. А дневная норма — взрослому 4−5 мандаринов, ребёнку — не более 2.

Почему возникает аллергия? В цитрусовых содержится салициловая кислота (аналог аспирина), которая, если в большом количестве, расширяет капилляры и раздражает слизистую желудка, поэтому и появляются покраснения и высыпания на коже.

Но даже с дневной нормой некоторым людям стоит быть осторожнее, а всё из-за хронических заболеваний. Есть целый список болезней, при которых мандарины лучше не есть вовсе или в очень малом количестве. Узнать его можно здесь.