Сколько орехов можно съесть в день без вреда для здоровья: ответ врача

Без вреда для здоровья в день можно есть около 30 граммов орехов, рассказала врач-эндокринолог, медицинский эксперт «Иинвитро» Светлана Шокур.

Суточная норма по видам орехов выглядит так:

около 40 фисташек без скорлупы;

16–20 ядер миндаля;

5 ядер очищенного грецкого ореха.

Регулярное употребление орехов без выхода за рамки снижает риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта и онкологических заболеваний. Ещё орехи:

полезны для гормональной системы;

имеют выраженный антиоксидантный эффект;

обладают противовоспалительным действием;

снижают уровень стресса;

в них много высококачественного белка, который практически полностью усваивается организмом;

и жиров: в 100 граммах грецкого ореха 10 граммов омега-3 жирных кислот;

есть жирорастворимые витамины А и Е;

микроэлементы: магний, кальций, цинк;

полезная клетчатка.

Но в некоторых случаях с орешками стоит быть осторожнее.

Во-первых, из-за жира в составе они очень калорийны: в среднем в 100 граммах около 650 калорий — это почти треть суточной потребности среднестатистического человека.

Во-вторых, на них бывает аллергия: по статистике, ей страдают 20% взрослых и 5% детей. В России — чаще бывает на лесной и грецкий орехи.

В-третьих, особо следить за количеством съеденного нужно при проблемах с пищеварением — если съесть много орехов, могут появиться тяжесть, вздутие, повышенное газообразование и нарушение стула. А при сахарном диабете, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы — ещё и за качеством: например, орехи в карамели, глазури, мёде и сиропе могут спровоцировать повышение глюкозы в крови и артериального давления.

Кстати, не все орехи суперполезные. К примеру, мускатный вообще сомнительный — может вызвать галлюцинации. А арахис — в нём развиваются плесень и токсины.