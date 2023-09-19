Здоровье
17:40, 19 сентября 2023
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Сколько орехов можно съесть в день без вреда для здоровья: ответ врача

Как вы уже, наверное, знаете, даже у самых полезных продуктов есть своя норма. В противном случае организм показывает своё недовольство переизбытком, например, в виде аллергической реакции. Та же история и с орехами. И одна из причин — их высокая калорийность: если съесть 100 граммов за завтраком — прямо с утра покроете треть суточной нормы калорий.

Сколько орехов можно съесть в день без вреда для здоровья: ответ врача
© Pxhere

Без вреда для здоровья в день можно есть около 30 граммов орехов, рассказала врач-эндокринолог, медицинский эксперт «Иинвитро» Светлана Шокур.

Суточная норма по видам орехов выглядит так:

  • около 40 фисташек без скорлупы;
  • 16–20 ядер миндаля;
  • 5 ядер очищенного грецкого ореха.

Регулярное употребление орехов без выхода за рамки снижает риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта и онкологических заболеваний. Ещё орехи:

  • полезны для гормональной системы;
  • имеют выраженный антиоксидантный эффект;
  • обладают противовоспалительным действием;
  • снижают уровень стресса;
  • в них много высококачественного белка, который практически полностью усваивается организмом;
  • и жиров: в 100 граммах грецкого ореха 10 граммов омега-3 жирных кислот;
  • есть жирорастворимые витамины А и Е;
  • микроэлементы: магний, кальций, цинк;
  • полезная клетчатка.

Но в некоторых случаях с орешками стоит быть осторожнее.

Во-первых, из-за жира в составе они очень калорийны: в среднем в 100 граммах около 650 калорий — это почти треть суточной потребности среднестатистического человека.

Во-вторых, на них бывает аллергия: по статистике, ей страдают 20% взрослых и 5% детей. В России — чаще бывает на лесной и грецкий орехи.

В-третьих, особо следить за количеством съеденного нужно при проблемах с пищеварением — если съесть много орехов, могут появиться тяжесть, вздутие, повышенное газообразование и нарушение стула. А при сахарном диабете, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы — ещё и за качеством: например, орехи в карамели, глазури, мёде и сиропе могут спровоцировать повышение глюкозы в крови и артериального давления.

Кстати, не все орехи суперполезные. К примеру, мускатный вообще сомнительный — может вызвать галлюцинации. А арахис — в нём развиваются плесень и токсины.

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