Сколько орехов можно съесть в день без вреда для здоровья: ответ врача
Как вы уже, наверное, знаете, даже у самых полезных продуктов есть своя норма. В противном случае организм показывает своё недовольство переизбытком, например, в виде аллергической реакции. Та же история и с орехами. И одна из причин — их высокая калорийность: если съесть 100 граммов за завтраком — прямо с утра покроете треть суточной нормы калорий.
Без вреда для здоровья в день можно есть около 30 граммов орехов, рассказала врач-эндокринолог, медицинский эксперт «Иинвитро» Светлана Шокур.
Суточная норма по видам орехов выглядит так:
- около 40 фисташек без скорлупы;
- 16–20 ядер миндаля;
- 5 ядер очищенного грецкого ореха.
Регулярное употребление орехов без выхода за рамки снижает риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта и онкологических заболеваний. Ещё орехи:
- полезны для гормональной системы;
- имеют выраженный антиоксидантный эффект;
- обладают противовоспалительным действием;
- снижают уровень стресса;
- в них много высококачественного белка, который практически полностью усваивается организмом;
- и жиров: в 100 граммах грецкого ореха 10 граммов омега-3 жирных кислот;
- есть жирорастворимые витамины А и Е;
- микроэлементы: магний, кальций, цинк;
- полезная клетчатка.
Но в некоторых случаях с орешками стоит быть осторожнее.
Во-первых, из-за жира в составе они очень калорийны: в среднем в 100 граммах около 650 калорий — это почти треть суточной потребности среднестатистического человека.
Во-вторых, на них бывает аллергия: по статистике, ей страдают 20% взрослых и 5% детей. В России — чаще бывает на лесной и грецкий орехи.
В-третьих, особо следить за количеством съеденного нужно при проблемах с пищеварением — если съесть много орехов, могут появиться тяжесть, вздутие, повышенное газообразование и нарушение стула. А при сахарном диабете, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы — ещё и за качеством: например, орехи в карамели, глазури, мёде и сиропе могут спровоцировать повышение глюкозы в крови и артериального давления.
Кстати, не все орехи суперполезные. К примеру, мускатный вообще сомнительный — может вызвать галлюцинации. А арахис — в нём развиваются плесень и токсины.