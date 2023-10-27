Сколько рыбы нужно есть в неделю, чтобы оставаться здоровым. Ответ врача

Больше всего омега-3 в жирных сортах рыбы — сардине, сёмге, сельди и скумбрии. Если же человек следит за весом, то ему больше подойдут тресковые, в которых меньше жира и больше белка:

минтай,

хек,

треска,

судак,

навага.

Свежезамороженная рыба тоже полезна, но больше полезных свойств остаётся в свежем продукте. Чтобы они не растерялись при готовке, тушите рыбу в духовке при невысокой температуре.

Может ли рыба быть вредной? Может, если есть её очень много. Некоторые крупные долгоживущие виды рыб, вроде тунца, накапливают много ртути и других тяжёлых металлов. Со временем они могут накопиться организме человека. Именно поэтому врачи советуют сильно не увлекаться пескетарианством.