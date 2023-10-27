Сколько рыбы нужно есть в неделю, чтобы оставаться здоровым. Ответ врача
Рыба полезна из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот. Они важны для нормальной работы самых главных органов — мозга, сердца, глаз и т. д. Полезные вещества в рыбе способны замедлять старение клеток, поддерживать репродуктивную функцию и снижать уровень плохого холестерина. Но всего должно быть в меру. Сколько рыбы есть в неделю для максимальной пользы — объяснила ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева.
Больше всего омега-3 в жирных сортах рыбы — сардине, сёмге, сельди и скумбрии. Если же человек следит за весом, то ему больше подойдут тресковые, в которых меньше жира и больше белка:
- минтай,
- хек,
- треска,
- судак,
- навага.
Свежезамороженная рыба тоже полезна, но больше полезных свойств остаётся в свежем продукте. Чтобы они не растерялись при готовке, тушите рыбу в духовке при невысокой температуре.
Может ли рыба быть вредной? Может, если есть её очень много. Некоторые крупные долгоживущие виды рыб, вроде тунца, накапливают много ртути и других тяжёлых металлов. Со временем они могут накопиться организме человека. Именно поэтому врачи советуют сильно не увлекаться пескетарианством.