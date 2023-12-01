Сколько времени нужно организму, чтобы восстановиться после попойки? Актуальное к Новому году

Британский доктор Хусейн Ахмат объяснил Daily Mail, что если на вечеринке ограничиться одним бокалом, то алкоголь покинет кровь за 2–3 часа. Но если устроить обильные возлияния, то здесь процесс может растянуться на 12 часов. Ужин и закуски во время пьянки помогут чувствовать себя более трезвым, но они же будут мешать организму переваривать и выводить алкоголь.

Надо понимать, что после того, как алкоголь покидает кровоток, он попадает в другие системы, так что организм он не покидает. И затянуться этот процесс может до трёх суток. Через 12 часов начинается похмелье, через 24 часа оно заканчивается, а следующие два дня могут быть проблемы с пищеварением: повышается кислотность, возможны диарея или запор. Потому что алкоголь вредит микробиому кишечника, убивая хорошие бактерии.

Утро после пьянки лучше начинать не с кофе, а с воды, в которую добавили лимон и морскую соль. Обезболивающее тоже не стоит принимать, чтобы не добить окончательно печень, которая и без того занята выведением алкоголя. А вот здесь можно узнать, как нужно готовиться к алкогольным праздникам и как из них потом правильно выходить, чтобы не скатиться в запой.