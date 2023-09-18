Сколько яиц можно съедать в день? Учёные развенчали популярный миф
Примерно в 1960–1970-х годах в западной прессе начали писать о вреде куриных яиц из-за высокого содержания холестерина в желтке. И действительно, в одном яйце содержится 177–200 мг холестерина. При этом максимальная суточная норма холестерина для взрослого человека — 250 мг в день. Отсюда и пошли призывы есть не больше одного яйца в неделю. Но учёные Кембриджского университета опровергли эту догму.
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Метаболизм холестерина устроен весьма сложно. Учёные напомнили, что большую роль в появлении липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), то есть того самого «плохого холестерина», играют насыщенные жиры. Но как раз яйца при высоком содержании пищевого холестерина содержат незначительное количество насыщенных жиров — в отличие от красного мяса или сладостей, например.
А ещё в яйцах содержится лецитин, который не даёт холестерину осаживаться на стенках сосудов, Их нужно съесть реально много, чтобы был какой-то вред.
В своей публикации учёные сослались на исследование, в котором изучалось влияние потребления яиц на сердечно-сосудистую систему. Исследователи изучили данные 1 415 839 человек в разных странах.
«В исследовании не удалось обнаружить значимой связи между потреблением яиц и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний…» — отметили учёные.
Более того, среди тех, кто съедал больше одного яйца в день, было меньше случаев развития ишемической болезни сердца, чем среди не евших яйца, либо съедавших по одной штуке в день.
Так что высокий уровень холестерина в продукте ещё не значит его абсолютную вредность. Ранее мы подробно рассказывали, какие источники холестерина (в том числе и хорошего) есть почти в каждом холодильнике.