Сколько яиц можно съедать в день? Учёные развенчали популярный миф

Метаболизм холестерина устроен весьма сложно. Учёные напомнили, что большую роль в появлении липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), то есть того самого «плохого холестерина», играют насыщенные жиры. Но как раз яйца при высоком содержании пищевого холестерина содержат незначительное количество насыщенных жиров — в отличие от красного мяса или сладостей, например.

А ещё в яйцах содержится лецитин, который не даёт холестерину осаживаться на стенках сосудов, Их нужно съесть реально много, чтобы был какой-то вред.

В своей публикации учёные сослались на исследование, в котором изучалось влияние потребления яиц на сердечно-сосудистую систему. Исследователи изучили данные 1 415 839 человек в разных странах.

«В исследовании не удалось обнаружить значимой связи между потреблением яиц и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний…» — отметили учёные.

Более того, среди тех, кто съедал больше одного яйца в день, было меньше случаев развития ишемической болезни сердца, чем среди не евших яйца, либо съедавших по одной штуке в день.

Так что высокий уровень холестерина в продукте ещё не значит его абсолютную вредность. Ранее мы подробно рассказывали, какие источники холестерина (в том числе и хорошего) есть почти в каждом холодильнике.