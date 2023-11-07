18:20, 07 ноября 2023
1 мин.
Скорая помощь сладкоежкам: 4 десерта, которые можно на диете
Многим приходится либо следить за своим весом, либо вообще сбрасывать лишнее, потому что вкусно покушать хочется, а работа за компьютером не позволяет быть таким активным, как мог бы. Поэтому удар на себя принимает меню, которое приходится сильно корректировать. В бан сразу идут калорийные продукты, среди которых есть и сладости. Однако оказывается, не все они под запретом.
Нутрициолог Элина Гейман рассказала, что среди сладостей есть и вполне безопасные варианты, которые содержат много полезных элементов, а калорийность у них не страшная, поэтому их можно нормально вписать в дневной дефицит. Речь идёт:
- о ягодах (в них полно витамина С и группы B);
- о мармеладе (причём лучше всего делать свой, тогда в нём будут витамины С, А, Е, D, К, группы В (В1, В2, В3, В4, В5, В9, В12), кальций, калий, магний, натрий, железо, фосфор и селен);
- о пастиле (из-за яблок в ней полно пектина, который помогает омоложению организма);
- о тортах (есть специальные ПП-тортики, которые делают без сахара и лактозы).
Но сперва стоит разобраться, почему же так тянет на сладкое?
- Когда хочется вознаградить себя за достижение.
- После усиленных физических нагрузок для восполнения сил.
- После умственных нагрузок, потому что мозгу требуется много глюкозы.
- Из-за жёсткой и неправильной диеты, так организм может требовать компенсации.
- Если бросил курить.
- Если сильно упал сахар в крови (при диабете).