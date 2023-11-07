Скорая помощь сладкоежкам: 4 десерта, которые можно на диете

Нутрициолог Элина Гейман рассказала, что среди сладостей есть и вполне безопасные варианты, которые содержат много полезных элементов, а калорийность у них не страшная, поэтому их можно нормально вписать в дневной дефицит. Речь идёт:

о ягодах (в них полно витамина С и группы B);

о мармеладе (причём лучше всего делать свой, тогда в нём будут витамины С, А, Е, D, К, группы В (В1, В2, В3, В4, В5, В9, В12), кальций, калий, магний, натрий, железо, фосфор и селен);

о пастиле (из-за яблок в ней полно пектина, который помогает омоложению организма);

о тортах (есть специальные ПП-тортики, которые делают без сахара и лактозы).

Но сперва стоит разобраться, почему же так тянет на сладкое?