Скорее на тренировку. Учёные развеяли миф о травмоопасности бега и занятий в спортзале

Итак, что выяснили учёные из Университета Бата? Известно, что польза спорта для организма очень велика, он и укрепляет мышцы, повышает тонус, обновляет клетки и отсрочивает все возрастные изменения. Но при этом считалось, что есть риск получить какую-нибудь противную травму. А оказалось, что нет.

Специалисты изучили случаи, когда британцы получали физические травмы. Выяснилось, что с 2012 по 2017 год они травмировались 11 702 раз.

При этом исследовались 61 вид спорта и каких-либо физических активностей, и бег, гольф, танцы и упражнения с отягощениями оказались наименее травмоопасными. Больше всего британцы пострадали от футбола, автоспорта, конного спорта и планеризма. Тут на 100 000 спортсменом приходилось более 100 травм.

Учёные пришли к выводу, что хоть совсем от травм увернуться не получится или выйдет не у всех, общая польза организму перекрывает эти минусы.

Но чтобы снизить риск получения травм, нужно: