Скорее на тренировку. Учёные развеяли миф о травмоопасности бега и занятий в спортзале
Каждый из нас мог бы стать великим спортсменом, но как-то не хочется жертвовать здоровьем, ведь все они такие переломанные и несчастные... Хотелось бы так сказать, но британские учёные (нормальные, а не из анекдотов) выяснили, что риск травм на самом деле не такой уж и высокий, как кажется, поэтому избегать спорта из-за него не стоит.
Итак, что выяснили учёные из Университета Бата? Известно, что польза спорта для организма очень велика, он и укрепляет мышцы, повышает тонус, обновляет клетки и отсрочивает все возрастные изменения. Но при этом считалось, что есть риск получить какую-нибудь противную травму. А оказалось, что нет.
Специалисты изучили случаи, когда британцы получали физические травмы. Выяснилось, что с 2012 по 2017 год они травмировались 11 702 раз.
При этом исследовались 61 вид спорта и каких-либо физических активностей, и бег, гольф, танцы и упражнения с отягощениями оказались наименее травмоопасными. Больше всего британцы пострадали от футбола, автоспорта, конного спорта и планеризма. Тут на 100 000 спортсменом приходилось более 100 травм.
Учёные пришли к выводу, что хоть совсем от травм увернуться не получится или выйдет не у всех, общая польза организму перекрывает эти минусы.
Но чтобы снизить риск получения травм, нужно:
- принимать витамины и минералы;
- высыпаться;
- принимать холодовые ванны;
- делать миофасциальный релиз и растяжку;
- разминаться перед тренировкой.