Скручено на славу. Россиянам назвали необычное блюдо для набора мышечной массы
Те, кто серьёзно подходит к занятиям спортом и работает на результат, нередко закупают продукты, помогающие набрать мышечную массу, чуть ли не по списочку. Там всё строго распределено: что, с чем и когда нужно есть каждый день, а о чём и вовсе стоит забыть. Как думаете, в какой категории шаурма? В разрешённой — если правильно с ней обращаться.
Врач-диетолог Наталья Круглова назвала 3 правила шаурмы, которая станет полноценным приёмом пищи для тех, кто хочет набрать мышечную массу.
- Лаваш берите цельнозерновой.
- Мяса птицы (в нём все необходимые аминокислоты), овощей и зелени не жалейте.
- А вот о жирных соусах забудьте — вместо майонеза, например, можно добавить обогащённый белком греческий йогурт.
«Шаурма из цельнозернового лаваша, с большим количеством мяса птицы, овощей, зелени — не стесняйтесь добавлять листья салата, огурцы, помидоры, зелень — станет полноценным приёмом пищи для людей, следящих за фигурой, набирающих мышечную массу», — сказала врач.
Ранее мы рассказывали (не без помощи врачей, разумеется) о том, что лучше всего есть перед тренировкой и после неё.