Скручено на славу. Россиянам назвали необычное блюдо для набора мышечной массы

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала 3 правила шаурмы, которая станет полноценным приёмом пищи для тех, кто хочет набрать мышечную массу.

Лаваш берите цельнозерновой. Мяса птицы (в нём все необходимые аминокислоты), овощей и зелени не жалейте. А вот о жирных соусах забудьте — вместо майонеза, например, можно добавить обогащённый белком греческий йогурт.

«Шаурма из цельнозернового лаваша, с большим количеством мяса птицы, овощей, зелени — не стесняйтесь добавлять листья салата, огурцы, помидоры, зелень — станет полноценным приёмом пищи для людей, следящих за фигурой, набирающих мышечную массу», — сказала врач.

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