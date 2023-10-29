Сладкий чай всё же можно. Учёные выяснили, насколько опасен сахар

Учёные из Дании в рамках многолетнего исследования Copenhagen Male Study узнали, так ли на самом деле опасен сахар, как о нём говорят, и насколько он повышает риски смерти. Работа началась ещё в далёких 1970–1971 годах. Тогда в исследовании согласились участвовать 2923 мужчины из Копенгагена. Всем им было от 40 до 59 лет, и никаких заболеваний сердца, сахарного диабета или рака у них не было. Также они регулярно пили или чай, или кофе.

У всех мужчин проверили состояние здоровья и оценили риски болезней сердца и сосудов. Их также поделили на группы в зависимости от уровня образования и работы. Через 15 лет, в 1985–1986 годах, участников исследования снова позвали на проверку здоровья. У них проверили рост, вес, узнали о текущих диагнозах и попросили рассказать о том, сколько сахара они добавляют в чай или кофе.

В 2017 году эксперты подвели итоги. Они обратились к системе регистрации актов гражданского состояния и выяснили, что из 2923 мужчин 2581 уже умерли. Они учитывали разные причины смерти, в том числе сахарный диабет, рак и болезни сердца.

Оказалось, что значительной связи между употреблением чая или кофе с сахаром и их уходом из жизни нет. Из 2581 умерших 1677 вообще не добавляли в напитки сахар, а 904 — лишь немного. У вторых риск смертности от всех причин получился выше лишь на 1,06, чем у первых, от рака — на 1,01, от болезней сердца и сосудов — на 1,11, от диабета — на 1,04.

Как предположили авторы работы, секрет в небольших порциях сахара. Ведь когда говорят о страшной побочке сахарного песка, имеют в виду газировку, в которой его в разы больше, чем в обычной кружке сладкого чая. Для сравнения: в баночке сока может быть до 25 г сахара, а в чае в двумя кусочками рафинада — 5 г.

Многие думают, что, отказываясь от сахара в пользу сахарозаменителей, они делают себе лучше. На деле эти добавки тоже опасны. Чем — можно узнать тут.