Сладкий или с кислинкой? Определяем вкус мандарина по размеру и стране

Перед Новым годом продают в основном мандарины, которые находятся на пике спелости. Сортов очень много, и от сорта в первую очередь зависит, каким будет фрукт на вкус.

«Более крупные мандарины обычно приезжают к нам из южных стран, они обладают более сладким вкусом», — рассказал «Аргументам и фактам» заместитель директора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

А вот мелкие мандарины чаще всего поступают на прилавки из Абхазии. У них более кислый вкус и сочная консистенция. Такие мандарины менее калорийны, и их на праздниках можно съесть побольше, не переживая за скачки сахара.

Мандарины из Марокко зачастую маленькие и очень сладкие. В последнее время на прилавках встречаются крупные и кисловатые мандарины из Хорватии.

Ранее специалисты Роскачества объяснили, сколько мандаринов можно съесть за раз, чтобы не покрыться диатезом. Многие считают, что у них аллергия на цитрусовые, но за ней стоит банальное переедание.