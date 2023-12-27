Сладкий или с кислинкой? Определяем вкус мандарина по размеру и стране
Мандарины перед Новым годом продают и раскупают в огромных объёмах, а значит, больше рисков наткнуться на фрукты, не подходящие вам по вкусу. В магазине обычно нельзя взять и продегустировать мандарин перед покупкой, поэтому остаётся гадать, какой он — сладкий или кисловатый. Диетолог Алексей Кабанов объяснил, как по размеру и стране происхождения определить вкус мандарина.
Перед Новым годом продают в основном мандарины, которые находятся на пике спелости. Сортов очень много, и от сорта в первую очередь зависит, каким будет фрукт на вкус.
«Более крупные мандарины обычно приезжают к нам из южных стран, они обладают более сладким вкусом», — рассказал «Аргументам и фактам» заместитель директора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
А вот мелкие мандарины чаще всего поступают на прилавки из Абхазии. У них более кислый вкус и сочная консистенция. Такие мандарины менее калорийны, и их на праздниках можно съесть побольше, не переживая за скачки сахара.
Мандарины из Марокко зачастую маленькие и очень сладкие. В последнее время на прилавках встречаются крупные и кисловатые мандарины из Хорватии.
Ранее специалисты Роскачества объяснили, сколько мандаринов можно съесть за раз, чтобы не покрыться диатезом. Многие считают, что у них аллергия на цитрусовые, но за ней стоит банальное переедание.