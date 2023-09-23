Сладких снов. Почему врачи советуют съедать ложку мёда на ночь

Оказалось, что испытуемые, принимая на ночь растворённую в стакане воды ложку мёда, стали спать намного лучше. Причём испытание проводилось на протяжении нескольких месяцев, а эффект сохранился ещё дольше.

К тому же мёд еще может во сне буквально лечить. Ведь это натуральный продукт от природы насыщенный витаминами, микроэлементами, аминокислотами и антиоксидантами. Это и делает мёд противовирусным средством. В целом мёд отлично очищает кровь, нормализует обмен веществ, укрепляет иммунитет за счет антибактериальных и противовоспалительных свойств.

Но важно понимать, что не каждому такое снотворное подойдёт. Например людям, страдающим от сахарного диабета или ожирения, следует быть осторожными при употреблении этого продукта.