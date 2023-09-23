Здоровье
22:25, 23 сентября 2023
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Сладких снов. Почему врачи советуют съедать ложку мёда на ночь

Мёд обладает множеством полезных качеств: помогает бороться с болезнями дыхательных путлей, улучшает метаболизм, обладает антибактериальным и иммуностимулирующим действием. Многие люди любят добавлять мед в свой рацион для поддержания здоровье. Теперь выяснилось, что мед полезен в борьбе с бессонницей. Для этого вывода учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 700 человек от 40 до 55 лет.

Сладких снов. Почему врачи советуют съедать ложку мёда на ночь

© Stable Diffusion

Оказалось, что испытуемые, принимая на ночь растворённую в стакане воды ложку мёда, стали спать намного лучше. Причём испытание проводилось на протяжении нескольких месяцев, а эффект сохранился ещё дольше.

К тому же мёд еще может во сне буквально лечить. Ведь это натуральный продукт от природы насыщенный витаминами, микроэлементами, аминокислотами и антиоксидантами. Это и делает мёд противовирусным средством. В целом мёд отлично очищает кровь, нормализует обмен веществ, укрепляет иммунитет за счет антибактериальных и противовоспалительных свойств.

Но важно понимать, что не каждому такое снотворное подойдёт. Например людям, страдающим от сахарного диабета или ожирения, следует быть осторожными при употреблении этого продукта.

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