Сладкое дыхание или нотки аммиака. Запах изо рта может рассказать о серьёзной болезни

Неприятный запах

Этот тип запаха встречается у примерно каждого четвертого человека. Причины могут быть разнообразными: плохая гигиена полости рта, кариес, заболевания десен или даже сопутствующие заболевания, такие как респираторные инфекции или диабет. Врач-стоматолог Анна Харисова посоветовала не недооценивать важность этого запашка и обращаться к специалисту.

Сладкое дыхание

Фруктовое дыхание — один из признаков кетоацидоза, который может возникнуть у диабетиков. Стоматолог описала этот запах как запах «грушёвых конфет или жидкости для снятия лака».

«Дыхание с фруктовым или сладким запахом может указывать на неконтролируемый диабет, и тем, кто испытывает это, необходимо обратиться к своему врачу общей практики. Люди с диабетом подвергаются более высокому риску развития заболеваний десен, а инфекция может повысить уровень сахара в крови», — добавила доктор.

Запах аммиака

Это может быть признаком чего-то потенциально смертельного. Например, может быть связано с проблемами почек или печени. Дыхание аммиаком считается распространенным признаком «более запущенного», «хронического» заболевания почек.

Ещё признаки того, что с вашей печенью что-то не так:

Постоянное чувство усталости и слабости.

Потеря аппетита, что может привести к потере веса.

Пониженное либидо

Жёлтая кожа и белки глаз (желтуха)

Зудящая кожа

Чувствовать или болеть.

Металлический запах

Если вы или ваши окружающие почувствовали неприятный или металлический запах изо рта, это может быть признаком основных заболеваний, таких как проблемы с пищеварением, респираторные инфекции или побочных эффектов от некоторых лекарств. В случае такого запаха лучше обратиться к врачу или дантисту для более подробной диагностики.