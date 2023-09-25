Здоровье
03:00, 25 сентября 2023
2 мин.

Сладкое дыхание или нотки аммиака. Запах изо рта может рассказать о серьёзной болезни

Замечали неприятный запах изо рта? По-медицински эта проблема называется галитоз. В целом это признак неправильной гигиены полости рта, зубных или других болячек. Обычно запах, который не несёт никаких неприятных вестей о здоровье, появляется на время. Но некоторые запахи должны заставить вас напрячься и на всякий случай провериться у врачей — потому что это могут быть болезни, которые даже не связаны с полостью рта.

Сладкое дыхание или нотки аммиака. Запах изо рта может рассказать о серьёзной болезни

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Неприятный запах

Этот тип запаха встречается у примерно каждого четвертого человека. Причины могут быть разнообразными: плохая гигиена полости рта, кариес, заболевания десен или даже сопутствующие заболевания, такие как респираторные инфекции или диабет. Врач-стоматолог Анна Харисова посоветовала не недооценивать важность этого запашка и обращаться к специалисту.

Сладкое дыхание

Фруктовое дыхание — один из признаков кетоацидоза, который может возникнуть у диабетиков. Стоматолог описала этот запах как запах «грушёвых конфет или жидкости для снятия лака».

«Дыхание с фруктовым или сладким запахом может указывать на неконтролируемый диабет, и тем, кто испытывает это, необходимо обратиться к своему врачу общей практики. Люди с диабетом подвергаются более высокому риску развития заболеваний десен, а инфекция может повысить уровень сахара в крови», — добавила доктор.

Запах аммиака

Это может быть признаком чего-то потенциально смертельного. Например, может быть связано с проблемами почек или печени. Дыхание аммиаком считается распространенным признаком «более запущенного», «хронического» заболевания почек.

Ещё признаки того, что с вашей печенью что-то не так:

  • Постоянное чувство усталости и слабости.
  • Потеря аппетита, что может привести к потере веса.
  • Пониженное либидо
  • Жёлтая кожа и белки глаз (желтуха)
  • Зудящая кожа
  • Чувствовать или болеть.

Металлический запах

Если вы или ваши окружающие почувствовали неприятный или металлический запах изо рта, это может быть признаком основных заболеваний, таких как проблемы с пищеварением, респираторные инфекции или побочных эффектов от некоторых лекарств. В случае такого запаха лучше обратиться к врачу или дантисту для более подробной диагностики.

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