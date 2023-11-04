Здоровье
05:00, 04 ноября 2023
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Сладкоежки, что с лицом? Врач объяснил, почему от сахара так быстро стареет внешность

Медики постоянно твердят, что сахар — это белая смерть, вместе с солью, но обычно это звучит как-то очень эфемерно и далеко от жизни. Зато вот что реально бьёт слишком близко к болевым точкам, так это преждевременное старение. Сильнее всего страдает лицо — оно постоянно находится под ударом внешней среды и в постоянном движении. Так чем настолько вреден сахар?

Сладкоежки, что с лицом? Врач объяснил, почему от сахара так быстро стареет внешность
© Jan Kopřiva / Unsplash

Как популярно объяснил учёный-геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалёв, когда глюкоза попадает в кровь, запускается процесс гликирования, который и отвечает за старение клеток.

Если сахар потребляется в норме, то организм без каких-то серьёзных хронических заболеваний с ним справится. Но вот если на сладкое налегать постоянно и в большом количестве, то начинается другой разговор.

От сахара стареют кожа, артерии, капилляры, вены, мозг и все остальные органы. Но, помимо этого, можно и приобрести кучу заболеваний вроде:

  • ожирения;
  • сахарного диабета;
  • сердечно-сосудистых заболеваний.

А они, в свою очередь, не только изнашивают организм, вредя внешности, но ещё и приводят к ранней смерти.

Если есть соблазн заменить сахар искусственным подсластителем, то лучше подумать ещё раз, потому что он только сильнее бьёт по организму, причём с неожиданных сторон. Всякие сладкие «ешки» могут привести к:

  • ожирению;
  • гормональному дисбалансу;
  • спазму сосудов сетчатки и нарушениям зрения;
  • бессоннице;
  • депрессии;
  • опухолям мозга.

Вот и скушал творожок.

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