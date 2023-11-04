Сладкоежки, что с лицом? Врач объяснил, почему от сахара так быстро стареет внешность
Медики постоянно твердят, что сахар — это белая смерть, вместе с солью, но обычно это звучит как-то очень эфемерно и далеко от жизни. Зато вот что реально бьёт слишком близко к болевым точкам, так это преждевременное старение. Сильнее всего страдает лицо — оно постоянно находится под ударом внешней среды и в постоянном движении. Так чем настолько вреден сахар?
Как популярно объяснил учёный-геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалёв, когда глюкоза попадает в кровь, запускается процесс гликирования, который и отвечает за старение клеток.
Если сахар потребляется в норме, то организм без каких-то серьёзных хронических заболеваний с ним справится. Но вот если на сладкое налегать постоянно и в большом количестве, то начинается другой разговор.
От сахара стареют кожа, артерии, капилляры, вены, мозг и все остальные органы. Но, помимо этого, можно и приобрести кучу заболеваний вроде:
- ожирения;
- сахарного диабета;
- сердечно-сосудистых заболеваний.
А они, в свою очередь, не только изнашивают организм, вредя внешности, но ещё и приводят к ранней смерти.
Если есть соблазн заменить сахар искусственным подсластителем, то лучше подумать ещё раз, потому что он только сильнее бьёт по организму, причём с неожиданных сторон. Всякие сладкие «ешки» могут привести к:
- ожирению;
- гормональному дисбалансу;
- спазму сосудов сетчатки и нарушениям зрения;
- бессоннице;
- депрессии;
- опухолям мозга.
Вот и скушал творожок.