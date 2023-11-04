Сладкоежки, что с лицом? Врач объяснил, почему от сахара так быстро стареет внешность

Как популярно объяснил учёный-геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалёв, когда глюкоза попадает в кровь, запускается процесс гликирования, который и отвечает за старение клеток.

Если сахар потребляется в норме, то организм без каких-то серьёзных хронических заболеваний с ним справится. Но вот если на сладкое налегать постоянно и в большом количестве, то начинается другой разговор.

От сахара стареют кожа, артерии, капилляры, вены, мозг и все остальные органы. Но, помимо этого, можно и приобрести кучу заболеваний вроде:

ожирения;

сахарного диабета;

сердечно-сосудистых заболеваний.

А они, в свою очередь, не только изнашивают организм, вредя внешности, но ещё и приводят к ранней смерти.

Если есть соблазн заменить сахар искусственным подсластителем, то лучше подумать ещё раз, потому что он только сильнее бьёт по организму, причём с неожиданных сторон. Всякие сладкие «ешки» могут привести к:

ожирению;

гормональному дисбалансу;

спазму сосудов сетчатки и нарушениям зрения;

бессоннице;

депрессии;

опухолям мозга.

Вот и скушал творожок.