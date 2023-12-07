Здоровье
02:00, 07 декабря 2023
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Слышали о диете на солёной воде? Проверенный способ загреметь в больницу

Любители сбрасывать вес любыми способами, кроме правильного питания и спорта, постоянно ищут какие-нибудь «проверенные» методики очистить организм. Одно популярное средство пришло к нам аж от древних греков — солёная вода. Крепкий раствор соли, выпитый натощак, действительно даёт послабляющий эффект. Только вот за такое «очищение» придётся дорого заплатить своим здоровьем, заявила врач-педиатр Елена Парецкая.

Слышали о диете на солёной воде? Проверенный способ загреметь в больницу
© Freepik/pvproductions

Что не так с солевым раствором (помимо того, что он ожидаемо приведёт к отёкам)? Во-первых, он может спровоцировать хронические патологии пищеварения — язвенную болезнь, гастрит и колит.

При желчнокаменной болезни может случиться приступ желчной колики и закупорка камнями желчных протоков. У гипертоников от солёной воды может произойти криз, а у гипотоников — снизиться давление до такой степени, что начнутся обмороки.

Ни в коем случае нельзя пользоваться этим способом людям с геморроем и новообразованиями, полипами прямой кишки. Людям с панкреатитом и диабетикам такой раствор тоже противопоказан.

При таких нагрузках на почки недалеко до патологий — пиелонефрита, гломерулонефрита или почечных колик, предупредила Парецкая в статье для портала MedAboutMe. Так что лучше выбрать другой, более здоровый метод похудения.

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