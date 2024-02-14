Смартфон оказался причиной ранних морщин. Берегитесь «синего света»

Морщины из-за телефона

Морщины из-за телефона ещё называют «текстовой шеей» или «морщинами напряжения». Когда мы что-то смотрим в телефоне или набираем сообщение, то неосознанно наклоняем голову. В таком положении люди могут сидеть часами.

«В такой позе нагрузка на мышцы шеи возрастает в несколько раз и достигает 27 кг », — объяснила Анойко в беседе с «Газетой.ru». В итоге напряжение приводит к появлению морщин и складок в этих областях.

Влияние «синего света» на кожу

Косметолог напомнила, что смартфоны и некоторые другие гаджеты — это ещё и источники HEV-излучения , так называемого синего света. Некоторые исследования показывают, что «синий свет» провоцирует ранее старение. Это явление стали называть digital-старение.

По словам специалиста, «синий свет» способен проникать в глубокие слои кожи. Излучение освобождает свободные радикалы, что приводит к разрушению волокон коллагена и эластина — важных белков, отвечающих за упругость и молодость кожи.

Воздействие HEV-излучения похоже на то, как действует на кожу ультрафиолет. Излучение от солнца проникает до сосочкового слоя дермы и повреждает структуру ДНК, что, в свою очередь, освобождает свободные радикалы. Для защиты от ультрафиолетового излучения используют SPF-кремы.

Помимо сидения в смартфоне, причинами раннего появления морщин могут быть :

вредные привычки,

хронический недосып,

генетическая предрасположенность.

Зимой кожа страдает из-за резкого перепада температур: на улице её встречает мороз, а в помещениях — сухой и горячий воздух. Это приводит к шелушениям, повышенной чувствительности и ощущению стянутости. Как правильно ухаживать за кожей в таких условиях — узнайте здесь.