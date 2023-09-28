Смертный час. Учёные подсчитали, в какое время люди умирают чаще всего

Вы наверняка слышали, что у человека есть биологические часы, или циркадные ритмы. Это что-то вроде встроенной в нас биологической программы, которая определяет, когда организму спать, просыпаться, бодрствовать и так далее.

Существуют также и циркадные ритмы смерти, заявил профессор Гарвардской медицинской школы Клиффорд Сапер. Смерть — такой же физиологический процесс, как и все остальные. В исследовании 2012 года учёные из Гарварда подчитали, что чаще всего люди умирают утром, в 11 часов.

В том исследовании участвовало 1200 здоровых людей в возрасте 65 лет с разными генотипами. Время их смерти совпадало далеко не всегда, и учёные связали это с разными режимами сна — одни были жаворонками, а другие совами. Выяснилось, например, что люди с генотипом GG засыпали примерно на час позже остальных и умирали приблизительно в 6 часов вечера.

Месяц и день недели

В разные годы различные организации и учёные подсчитывали, на какое время приходится больше всего смертей. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США подсчитали, что в лидерах — январь и декабрь. Причём больше всего умирает 31 декабря. Не хотелось бы умереть в 11 часов утра, так и не дождавшись Нового года.

Справедливости ради отметим, что у американцев предпраздничная суета начинается раньше, потому что каникулы там с 24 декабря, а не с 1 января, как в России.

Самым же смертоносным днём признали субботу. Об этом говорится в статье, опубликованной в Live Science. Результат получили на основе анализа базы CDC, в которой содержатся 39 млн строк о смертях в США с 1999 по 2014 год. Основная причина высокой смертности по субботам — несчастные случаи, особенно ДТП.

А бывает и так, что человека при жизни признают мёртвым. В России такие случаи время от время происходят, и самое главное — решить проблему пострадавшему от ошибки бывает непросто. Как именно вернуться в ряды живых — можно узнать здесь.