Снижает холестерин и помогает желудку. Эти и другие полезные свойства спирулины

Спирулина растёт в пресноводных щелочных озерах. Чаще всего её употребляют в качестве пищевой добавки в виде таблеток, капсул или порошка. Учёные давно положили глаз на эту водоросль и пророчат ей путь в лекарственные средства. И вот почему.

Спирулина укрепляет иммунную систему и выступает противовоспалительным агентом. Всё это обеспечивают антиоксиданты: хролофилл, бета-каротин, фикоцианин. Особенно мощный последний. Многочисленные исследования показывают, что он обладает выраженным противовоспалительным действием.

Также эти бурые водоросли улучшают работу ЖКТ. Исследования показывают, что спирулина меняет состав кишечной микробиоты и стимулирует рост полезных бактерий, а это уже улучшает работу ЖКТ в целом.

Спирулина снижает уровень холестерина и уровня сахара в крови. По словам исследователей, регулярный приём добавки способен снизить уровень холестерина в крови, а вместе с ним и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Другие исследования показали,что спирулина снижает уровень глюкозы в крови у людей с диабетом. Всё потому, что при переваривании белков спирулины образуются особые пептиды, которые стимулируют выработку инсулина.

При этом спирулина противопоказана беременным и кормящим мамам. А при длительном употреблении добавки и высокой дозировке могут начаться проблемы в работе щитовидной железы. Это случается из-за переизбытка йода и витамина А. Также важно помнить, что эти водоросли способны повышать активность иммунной системы. Это может сыграть злую шутку при приёме некоторых лекарств.

Так что, в любом случае, перед применением спирулины обратитесь к врачу.