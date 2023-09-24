Снижает холестерин и помогает желудку. Эти и другие полезные свойства спирулины
Спирулина — это сине-зелёная однолетняя водоросль. Она обладает рядом полезных свойств для организма, именно поэтому её любят добавлять в БАДы и даже в косметические средства. Рассказываем, что такого в этой водоросли и кому её нужно употреблять с осторожностью.
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Спирулина растёт в пресноводных щелочных озерах. Чаще всего её употребляют в качестве пищевой добавки в виде таблеток, капсул или порошка. Учёные давно положили глаз на эту водоросль и пророчат ей путь в лекарственные средства. И вот почему.
Спирулина укрепляет иммунную систему и выступает противовоспалительным агентом. Всё это обеспечивают антиоксиданты: хролофилл, бета-каротин, фикоцианин. Особенно мощный последний. Многочисленные исследования показывают, что он обладает выраженным противовоспалительным действием.
Также эти бурые водоросли улучшают работу ЖКТ. Исследования показывают, что спирулина меняет состав кишечной микробиоты и стимулирует рост полезных бактерий, а это уже улучшает работу ЖКТ в целом.
Спирулина снижает уровень холестерина и уровня сахара в крови. По словам исследователей, регулярный приём добавки способен снизить уровень холестерина в крови, а вместе с ним и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Другие исследования показали,что спирулина снижает уровень глюкозы в крови у людей с диабетом. Всё потому, что при переваривании белков спирулины образуются особые пептиды, которые стимулируют выработку инсулина.
При этом спирулина противопоказана беременным и кормящим мамам. А при длительном употреблении добавки и высокой дозировке могут начаться проблемы в работе щитовидной железы. Это случается из-за переизбытка йода и витамина А. Также важно помнить, что эти водоросли способны повышать активность иммунной системы. Это может сыграть злую шутку при приёме некоторых лекарств.
Так что, в любом случае, перед применением спирулины обратитесь к врачу.