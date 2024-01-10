Здоровье
09:20, 10 января 2024
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Снова приступ астмы? Вот что могло его спровоцировать

Хоть астма и не смертельное заболевание, оно может быть опасным, особенно в запущенных случаях и когда медицинскую помощь оперативно оказать не получается. Но избежать серьёзных последствий можно, просто уворачиваясь от триггеров, которые могут запустить приступ. Терапевт Ирина Чернышева рассказала о них ниже, например о плесени и холодном воздухе.

Снова приступ астмы? Вот что могло его спровоцировать
© Freepik

Как рассказала терапевт и эндокринолог Ирина Чернышева, астма — это хроническое заболевание, которое может проявиться в любом возрасте. Она становится причиной проблем с дыханием, сухого кашля и свистящих хрипов. Особенно страшны приступы астмы, которые могут вызвать:

  1. аллергены вроде пылевых клещей, тараканов, плесени, пыльцы и пушистых животных;
  2. физическая нагрузка, особенно в прохладном помещении (холодный воздух может усилить приступ);
  3. вирусная инфекция и другое.

Симптомы астмы:

  • кашель;
  • одышка;
  • свистящее дыхание (обычно при выдохе);
  • стеснение в груди.

Почему может возникнуть астма?

  1. Из-за влияния аллергенов и раздражителей дыхательных путей (у многих людей, контактирующих с химическими веществами, может появиться профессиональная астма, люди с аллергическим ринитом или атопическим дерматитом тоже в зоне риска).
  2. Из-за перинатальных факторов вроде недоношенности и курения матери.

Как обнаружить астму

Аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева рассказала, на что обратит внимание специалист, если заподозрит астму. Он назначит:

  • анализ крови;
  • аллергологическое обследование;
  • спирометрию и/или пикфлоуметрию;
  • исследование оксида азота;
  • исследование общего иммуноглобулина Е;
  • проведение бронхопровокационных тестов.

Причём последние три пункта опциональны.

Оказалось, что аллергию может вызвать что угодно, даже стиральный порошок. Как выбрать хороший, чтобы и отстирывал, и не вызывал дерматит или чихание — читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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