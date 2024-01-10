Снова приступ астмы? Вот что могло его спровоцировать

Как рассказала терапевт и эндокринолог Ирина Чернышева, астма — это хроническое заболевание, которое может проявиться в любом возрасте. Она становится причиной проблем с дыханием, сухого кашля и свистящих хрипов. Особенно страшны приступы астмы, которые могут вызвать:

аллергены вроде пылевых клещей, тараканов, плесени, пыльцы и пушистых животных; физическая нагрузка, особенно в прохладном помещении (холодный воздух может усилить приступ); вирусная инфекция и другое.

Симптомы астмы:

кашель;

одышка;

свистящее дыхание (обычно при выдохе);

стеснение в груди.

Почему может возникнуть астма?

Из-за влияния аллергенов и раздражителей дыхательных путей (у многих людей, контактирующих с химическими веществами, может появиться профессиональная астма, люди с аллергическим ринитом или атопическим дерматитом тоже в зоне риска). Из-за перинатальных факторов вроде недоношенности и курения матери.

Как обнаружить астму

Аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева рассказала, на что обратит внимание специалист, если заподозрит астму. Он назначит:

анализ крови;

аллергологическое обследование;

спирометрию и/или пикфлоуметрию;

исследование оксида азота;

исследование общего иммуноглобулина Е;

проведение бронхопровокационных тестов.

Причём последние три пункта опциональны.

Оказалось, что аллергию может вызвать что угодно, даже стиральный порошок. Как выбрать хороший, чтобы и отстирывал, и не вызывал дерматит или чихание — читайте здесь.