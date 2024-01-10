Снова приступ астмы? Вот что могло его спровоцировать
Хоть астма и не смертельное заболевание, оно может быть опасным, особенно в запущенных случаях и когда медицинскую помощь оперативно оказать не получается. Но избежать серьёзных последствий можно, просто уворачиваясь от триггеров, которые могут запустить приступ. Терапевт Ирина Чернышева рассказала о них ниже, например о плесени и холодном воздухе.
Как рассказала терапевт и эндокринолог Ирина Чернышева, астма — это хроническое заболевание, которое может проявиться в любом возрасте. Она становится причиной проблем с дыханием, сухого кашля и свистящих хрипов. Особенно страшны приступы астмы, которые могут вызвать:
- аллергены вроде пылевых клещей, тараканов, плесени, пыльцы и пушистых животных;
- физическая нагрузка, особенно в прохладном помещении (холодный воздух может усилить приступ);
- вирусная инфекция и другое.
Симптомы астмы:
- кашель;
- одышка;
- свистящее дыхание (обычно при выдохе);
- стеснение в груди.
Почему может возникнуть астма?
- Из-за влияния аллергенов и раздражителей дыхательных путей (у многих людей, контактирующих с химическими веществами, может появиться профессиональная астма, люди с аллергическим ринитом или атопическим дерматитом тоже в зоне риска).
- Из-за перинатальных факторов вроде недоношенности и курения матери.
Как обнаружить астму
Аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева рассказала, на что обратит внимание специалист, если заподозрит астму. Он назначит:
- анализ крови;
- аллергологическое обследование;
- спирометрию и/или пикфлоуметрию;
- исследование оксида азота;
- исследование общего иммуноглобулина Е;
- проведение бронхопровокационных тестов.
Причём последние три пункта опциональны.
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