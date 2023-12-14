Снова запор? Врачи назвали три продукта, работающие против него

Первый — кукурузные отруби. Секрет в том, что они содержат грубые и неперевариваемые пищевые волокна, которые всасывают в себя воду, заключают вредные вещества и выходят с калом.

Второй — чернослив. В нём есть сорбитол, который способен задерживать воду в кишечнике. В итоге образуется большой каловый комок, стимулирующий кишечник.

Третий — йогурт. Полезные бактерии в нём, размножаясь, стимулируют кишечник и улучшают его сократимость.

Другие натуральные средства от запора ранее перечислила врач-диетолог Антонелла Дьюэлл. Среди них, например, киви, семена чиа и кофе.