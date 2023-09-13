«Собака мордой вниз»: врач рассказала о вреде самой простой позы в йоге
Йога пришла к нам из традиционной индийской медицины. Считается, что она лечит и тело, и душу. А ещё про эту оздоровительную практику говорят, что она подходит практически каждому. Но, кажется, это не так. Даже самые безопасные позы в йоге имеют свои противопоказания, рассказала врач Ольга Уланкина, эксперт лаборатории «Гемотест».
Одна из базовых асан (поз) хатха-йоги, про которую слышали даже те, кто никогда не практиковал, — «собака мордой вниз». Эта поза считается и одной из самых безопасных. Но даже у неё есть немаленький список противопоказаний, отметила Уланкина:
- повышенное артериальное давление,
- некомпенсированная травма шейного отдела позвоночника,
- отслоение сетчатки,
- глаукома,
- микроинсульт в анамнезе.
То же самое с асаной, которая называется сарвангасана (поза берёзки или свечи). При правильном выполнении асаны вся нагрузка должна ложиться на плечи, но если сделать неправильно, давление придётся на шею, а это плохо. Список противопоказаний у этой асаны тоже внушительный:
- заболевания щитовидной железы
- повышенное внутричерепное давление,
- патологии сердечно-сосудистой системы.
Для тех, кому классической йогой заниматься сложно, есть йога критического выравнивания. Она отличается тем, что для выполнения асан используют разное вспомогательное оборудование — стулья, скамьи, блоки, валики. Это упрощает выполнение упражнений и снимает нагрузку с мышц и суставов.
Такое направление йоги советуют тем, кто хочет справиться с болью в спине, бессонницей и головной болью. При всей полезности и у такой йоги есть противопоказания:
- возраст младше 9 лет,
- беременность,
- гипертония,
- проблемы с сердцем,
- периоды обострения хронических болезней,
- онкологические заболевания.
Кстати, о противопоказаниях стоит подумать и тем, кто собирается попробовать встать на гвозди. Стояние на гвоздях — это разновидность иглоукалывания. Считается, что воздействие на определённые точки на стопе приводит к оздоровлению всего организма.
Впрочем, научных доказательств такого эффекта пока нет, отметила Уланкина. Зато противопоказания к гвоздестоянию медикам хорошо известны:
- открытые раны на ступнях,
- беременность
- онкологические заболевания,
- высокое артериальное давление,
- психические заболевания.
Вообще у каждой позы в йоге есть свои противопоказания, сказала врач. Инструктор должен предупреждать о них. Если он этого не делает, значит, ему плевать на ваше здоровье, заключила эксперт.