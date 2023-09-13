«Собака мордой вниз»: врач рассказала о вреде самой простой позы в йоге

Одна из базовых асан (поз) хатха-йоги, про которую слышали даже те, кто никогда не практиковал, — «собака мордой вниз». Эта поза считается и одной из самых безопасных. Но даже у неё есть немаленький список противопоказаний, отметила Уланкина:

повышенное артериальное давление,

некомпенсированная травма шейного отдела позвоночника,

отслоение сетчатки,

глаукома,

микроинсульт в анамнезе.

То же самое с асаной, которая называется сарвангасана (поза берёзки или свечи). При правильном выполнении асаны вся нагрузка должна ложиться на плечи, но если сделать неправильно, давление придётся на шею, а это плохо. Список противопоказаний у этой асаны тоже внушительный:

заболевания щитовидной железы

повышенное внутричерепное давление,

патологии сердечно-сосудистой системы.

Для тех, кому классической йогой заниматься сложно, есть йога критического выравнивания. Она отличается тем, что для выполнения асан используют разное вспомогательное оборудование — стулья, скамьи, блоки, валики. Это упрощает выполнение упражнений и снимает нагрузку с мышц и суставов.

Такое направление йоги советуют тем, кто хочет справиться с болью в спине, бессонницей и головной болью. При всей полезности и у такой йоги есть противопоказания:

возраст младше 9 лет,

беременность,

гипертония,

проблемы с сердцем,

периоды обострения хронических болезней,

онкологические заболевания.

Кстати, о противопоказаниях стоит подумать и тем, кто собирается попробовать встать на гвозди. Стояние на гвоздях — это разновидность иглоукалывания. Считается, что воздействие на определённые точки на стопе приводит к оздоровлению всего организма.

Впрочем, научных доказательств такого эффекта пока нет, отметила Уланкина. Зато противопоказания к гвоздестоянию медикам хорошо известны:

открытые раны на ступнях,

беременность

онкологические заболевания,

высокое артериальное давление,

психические заболевания.

Вообще у каждой позы в йоге есть свои противопоказания, сказала врач. Инструктор должен предупреждать о них. Если он этого не делает, значит, ему плевать на ваше здоровье, заключила эксперт.