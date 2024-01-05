Собираетесь сидеть на гречке после новогодних? Вот диета получше

Разгрузочный день выглядит так: на завтрак яйца, на обед рыба, на ужин — растительные белки (бобовые, цельнозерновые, растительное мясо).

Только важно помнить, что переизбыток белков опасен для людей с заболеваниями почек, предупредил Кабанов в беседе с «Газетой.ru». Также белок провоцирует гипертонию и диабет.

Для многих похудение ассоциируется с чем-то тяжёлым. На самом деле есть и простые способы избавиться от лишнего — вот они.