Здоровье
19:20, 05 января 2024
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Собираетесь сидеть на гречке после новогодних? Вот диета получше

Те, кто первые дни года не ограничивал себя в салатах и прочих новогодних радостях, к середине праздников начинают задумываться, как за оставшееся перед рабочими буднями время скинуть лишнее. Велик соблазн посидеть денёк на простой гречке. Увы, это грозит затруднённым пищеварением. Диетолог-консультант, замдиректора центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал идеальную разгрузочную диету.

Собираетесь сидеть на гречке после новогодних? Вот диета получше
© Freepik/timolina

Разгрузочный день выглядит так: на завтрак яйца, на обед рыба, на ужин — растительные белки (бобовые, цельнозерновые, растительное мясо).

Только важно помнить, что переизбыток белков опасен для людей с заболеваниями почек, предупредил Кабанов в беседе с «Газетой.ru». Также белок провоцирует гипертонию и диабет.

Для многих похудение ассоциируется с чем-то тяжёлым. На самом деле есть и простые способы избавиться от лишнего — вот они.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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