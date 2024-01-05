Собираетесь сидеть на гречке после новогодних? Вот диета получше
Те, кто первые дни года не ограничивал себя в салатах и прочих новогодних радостях, к середине праздников начинают задумываться, как за оставшееся перед рабочими буднями время скинуть лишнее. Велик соблазн посидеть денёк на простой гречке. Увы, это грозит затруднённым пищеварением. Диетолог-консультант, замдиректора центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал идеальную разгрузочную диету.
Разгрузочный день выглядит так: на завтрак яйца, на обед рыба, на ужин — растительные белки (бобовые, цельнозерновые, растительное мясо).
Только важно помнить, что переизбыток белков опасен для людей с заболеваниями почек, предупредил Кабанов в беседе с «Газетой.ru». Также белок провоцирует гипертонию и диабет.
Для многих похудение ассоциируется с чем-то тяжёлым. На самом деле есть и простые способы избавиться от лишнего — вот они.