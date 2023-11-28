Соблюдение этих 10 рекомендаций снижает риск рака на 70%, доказали учёные

Исследователи проверили рекомендации на почти 95 000 взрослых жителях Британии, средний возраст которых составлял 56 лет. Учёные использовали в своей работе данные о диетах, физических упражнениях, индексе массы тела (ИМТ) участников исследования. Каждому участнику давалась оценка, отражающая то, насколько он придерживается рекомендаций. В среднем они набрали 3,8 из 7 баллов. Во время исследования примерно у 7296 участников (8%) развился рак.

Выяснилось, что каждая рекомендация, которой придерживались пациенты, снижала риск рака на 7%. То есть в совокупности они снижают вероятность заболевания на 70%.

Вот эти 10 рекомендаций:

Держите индекс массы тела в диапазоне 18,5–24,9. Чтобы рассчитать ИМТ, нужно свой вес в килограммах разделить на рост в метрах и результат возвести в квадрат.

Уделяйте спорту или физкультуре не менее 2,5 часа в неделю.

Соблюдайте сбалансированную диету: не менее 30 г клетчатки в день и не менее пяти порций фруктов и овощей.

Ограничьте потребление фастфуда.

Ешьте не более трёх порций говядины, баранины и свинины в неделю.

Избегайте напитков с добавлением сахара.

Не употребляйте алкоголь.

Не принимайте добавки для профилактики рака.

По возможности кормите ребёнка грудью в течение 6 месяцев.

Следуйте советам врача после постановки диагноза об онкозаболевании.

Исследователи подчеркнули, что их исследование носит наблюдательный характер. Они не знают наверняка, повлияло ли именно соблюдение этих 10 рекомендаций на снижение риска рака. Для подтверждения их выводов нужны дополнительные исследования.