Собрались бить тату? Врач назвала людей, кому они строго противопоказаны
Косметолог Анастасия Курская рассказала, когда лучше обойтись без тату и как-то иначе проявить свою индивидуальность. Среди людей, забаненных у тату-мастера, должны быть аллергики и диабетики. И вот почему.
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При расположенности к аллергиям негативная реакция может возникнуть на пигмент, который мастер собирается использовать. Если этот момент не отследить, то можно остаться с постоянными отёками и раздражениями в лучшем случае и отёком Квинке в худшем.
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При диабете заживление будет очень долгим, что будет грозить повышенным риском инфекций и постоянными скачками сахара, а это небезопасно для диабетиков.
Что делать, если тату всё-таки очень хочется
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При возможной аллергии нужно попросить мастера поставить маленькую точку на теле пигментом, которым он будет работать. Далее нужно подождать пару дней, чтобы изучить все возможные реакции организма. Если раздражения и зуда нет — значит, аллергию тату не вызовет.
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При диабете же нужно проконсультироваться с врачом, найти опытного тату-мастера, который согласится на такую непростую работу. При этом нужно выбрать место, куда не делают инъекции инсулина — просто на всякий случай. Это руки, живот и бёдра.
Ещё тату не стоит делать беременным, людям с обострением хронических болезней и с ОРВИ, но это всё можно просто переждать. Зимой новой тату может помешать аллергия, которая развилась на холод. Подробнее о ней можно узнать здесь.