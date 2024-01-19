Собрались бить тату? Врач назвала людей, кому они строго противопоказаны

Косметолог Анастасия Курская рассказала, когда лучше обойтись без тату и как-то иначе проявить свою индивидуальность. Среди людей, забаненных у тату-мастера, должны быть аллергики и диабетики. И вот почему.

При расположенности к аллергиям негативная реакция может возникнуть на пигмент, который мастер собирается использовать. Если этот момент не отследить, то можно остаться с постоянными отёками и раздражениями в лучшем случае и отёком Квинке в худшем. При диабете заживление будет очень долгим, что будет грозить повышенным риском инфекций и постоянными скачками сахара, а это небезопасно для диабетиков.

Что делать, если тату всё-таки очень хочется

При возможной аллергии нужно попросить мастера поставить маленькую точку на теле пигментом, которым он будет работать. Далее нужно подождать пару дней, чтобы изучить все возможные реакции организма. Если раздражения и зуда нет — значит, аллергию тату не вызовет.

При диабете же нужно проконсультироваться с врачом, найти опытного тату-мастера, который согласится на такую непростую работу. При этом нужно выбрать место, куда не делают инъекции инсулина — просто на всякий случай. Это руки, живот и бёдра.

Ещё тату не стоит делать беременным, людям с обострением хронических болезней и с ОРВИ, но это всё можно просто переждать. Зимой новой тату может помешать аллергия, которая развилась на холод. Подробнее о ней можно узнать здесь.