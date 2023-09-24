Соду вам в глотку. Врачи рассказали, стоит ли лечиться популярными в народе растворами

При ОРВИ зачастую первым страдает горло — там появляется скребущее ощущение, боль при глотании, воспаление. Чтобы уменьшить неприятные симптомы и «смыть бактериальные плёночки», врачи и народная медицина наперебой рекомендуют различные полоскания. И едва ли не на первом месте по популярности и доступности оказываются полоскания растворами соды и/или соли.

Многие делают это на глазок и по вкусу, но более-менее проверенный рецепт — развести одну чайную ложку соды на стакан (200 мл) тёплой воды и полоскать горло. В некоторых вариациях соду предлагается заменить на соль в той же пропорции или вовсе смешать два полезных компонента 1:1 (тогда на стакан воды берётся чайная ложка смеси).

Врачи утверждают, что это действенный способ снизить выраженность симптомов, хотя и не гарантия избавления от болезни.