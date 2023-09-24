Соду вам в глотку. Врачи рассказали, стоит ли лечиться популярными в народе растворами
Всем известно ещё бабушкино средство от боли и першения в горле: при первых признаках простуды полоскать рот и глотку содовым или солевым раствором. Однако это проверенное годами средство далеко не так универсально и безопасно, как многие думают. О том, стоит ли заменять домашними растворами аптечные антисептики и как не навредить себе самолечением, рассказывают врачи.
© Stable Diffusion
При ОРВИ зачастую первым страдает горло — там появляется скребущее ощущение, боль при глотании, воспаление. Чтобы уменьшить неприятные симптомы и «смыть бактериальные плёночки», врачи и народная медицина наперебой рекомендуют различные полоскания. И едва ли не на первом месте по популярности и доступности оказываются полоскания растворами соды и/или соли.
Многие делают это на глазок и по вкусу, но более-менее проверенный рецепт — развести одну чайную ложку соды на стакан (200 мл) тёплой воды и полоскать горло. В некоторых вариациях соду предлагается заменить на соль в той же пропорции или вовсе смешать два полезных компонента 1:1 (тогда на стакан воды берётся чайная ложка смеси).
Врачи утверждают, что это действенный способ снизить выраженность симптомов, хотя и не гарантия избавления от болезни.
Полоскание горла — это один из наилучших способов быстро удалить возбудителя со слизистой оболочки горла и смыть микробные биоплёнки. При этом раствор соды не просто смывает микробы, он уменьшает боль, убивает бактерии и предотвращает размножение условно-патогенной флоры, которая в норме живёт в горле.
Лор отметила, что раствор соды и/или соли можно назвать средством, которое всегда есть под рукой, чтобы быстро снять первые проявления боли в горле. Но в качестве более активной терапии лучше всё-таки рассмотреть местные антисептики аптечного производства, в которых строго соблюдены пропорции раствора.
В некоторых случаях могут потребоваться даже антибиотики, если к изначальному вирусу присоединяются другие болезнетворные патогены. В этом случае обычная простуда может перерасти в тяжёлую ангину или бронхит.
А не опасно ли полоскать самопальными растворами?
В целом сода и соль — достаточно нейтральные средства. Но если у вас есть сомнения, можно ли в вашем случае полоскать горло содой, лучше уточнить это у врача, посоветовала Ольга Чернова.
Ну и, конечно, стоит ориентироваться на свои ощущения. Многие пациенты отмечают сухость горла после использования соды. Обычно это следствие заблуждения «чем концентрированнее, тем полезнее». По факту же особо ядрёными и солёными растворами можно не улучшить, а усугубить своё состояние.
«Солевой раствор уменьшает воспаление, но в то же время при неправильных пропорциях может усилить сухость в ротовой полости», — указала Надия Абдрашитова, врач-терапевт клиники К+31. Она посоветовала вместо усиленных полосканий больше пить тёплой воды и чая, а чтобы избежать раздражения в горле, исключить на время болезни острые и копчёные блюда и слишком горячие напитки.
Ещё одной альтернативой самодельным содо-солевым растворам может стать обычный аптечный физраствор, отметила терапевт Юлия Миронова.
В целом лучше использовать физиологический раствор, в котором известна концентрация действующего вещества — натрия хлорида. Пользоваться домашним приготовлением растворов соды и соли не рекомендуется, потому что самостоятельно сложно отрегулировать концентрацию действующего вещества, что чревато возникновением ещё и химического повреждения горла и, соответственно, усилением симптомов.
Однако точно не стоит использовать этот метод для лечения маленьких детей — они не смогут правильно прополоскать горло или могут проглотить раствор, это может вызвать неприятные ощущения или даже рвоту.
Если полоскание вам не подходит категорически, средства для рассасывания в виде леденцов и пастилок также позволяют уменьшить боль в горле. За счёт увлажнения они оказывают смягчающее действие на раздражённую слизистую оболочку полости рта.
Юлия Миронова отметила, что, если боль в горле достаточно сильная, можно самостоятельно принять нестероидный противовоспалительный препарат (анальгетик). Он позволит снизить интенсивность болей до уточнения точной причины заболевания. Но в любом случае при интенсивном течении болезни и симптомах, которые причиняют вам явный дискомфорт и не снимаются обычными полосканиями, лучше обратиться к врачу за диагнозом и схемой лечения.