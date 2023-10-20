Сок или нектар? В Роскачестве объяснили разницу
Как бы ни хотелось называть все фруктовые и овощные напитки соком, у них есть существенная разница. Общее одно — по техническому регламенту это соковая продукция. Обычному же человеку важно понимать, кто есть кто и где больше пользы. В Роскачестве рассказали, чем соки отличаются от нектаров, а также чего не должно быть в составе каждого из них.
По словам специалистов, и соки, и нектары должны изготавливать из соков овощей или фруктов. Плюс в них не должно быть консервантов, красителей и ароматизаторов.
Соки, в свою очередь, делятся на восстановленные и прямого отжима. Здесь попроще: сок прямого отжима получается из самих фруктов или овощей либо из фруктов и овощей, которые сохранили свежими. А восстановленный сок — продукт из концентрированного сока с добавлением воды, потерянной при концентрации.
В нектарах же сока всего от 20 до 50%, поэтому, кстати, эти напитки и дешевле.
Плюс сока — что в нём нет добавленного сахара, там всегда натуральные сахара, глюкоза и фруктоза, входящие в состав продукта, из которого получили этот сок.
Добавленный сахар может быть только в нектарах, поэтому, если в составе сока есть сахароза, это уже ненастоящий сок.
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