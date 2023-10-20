Сок или нектар? В Роскачестве объяснили разницу

По словам специалистов, и соки, и нектары должны изготавливать из соков овощей или фруктов. Плюс в них не должно быть консервантов, красителей и ароматизаторов.

Соки, в свою очередь, делятся на восстановленные и прямого отжима. Здесь попроще: сок прямого отжима получается из самих фруктов или овощей либо из фруктов и овощей, которые сохранили свежими. А восстановленный сок — продукт из концентрированного сока с добавлением воды, потерянной при концентрации.

В нектарах же сока всего от 20 до 50%, поэтому, кстати, эти напитки и дешевле.

Плюс сока — что в нём нет добавленного сахара, там всегда натуральные сахара, глюкоза и фруктоза, входящие в состав продукта, из которого получили этот сок.

Добавленный сахар может быть только в нектарах, поэтому, если в составе сока есть сахароза, это уже ненастоящий сок.

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