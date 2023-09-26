Сон и иммунитет неразрывно связаны. Россиянам рассказали, чем грозит бессонница

Что говорят исследования

Здоровый сон играет решающую роль в иммунитете и способности организма бороться с различными заболеваниями. И этот тезис подтверждается различными исследованиями.

Например, одно из них показало, что чем больше человек спал, тем ниже была вероятность, что он подхватит острую респираторную вирусную инфекцию** (ОРВИ, в быту простуду). В результате те испытуемые, которые спали не больше пяти часов в сутки, сталкивались с тем, что их риски заболеть были более чем вдвое выше, чем у тех, кто спал от семи часов.

Как это работает

Иммунная система организма человека состоит из сложной сети клеток и белков, которые выявляют потенциальные угрозы и между собой решают, как на него ответить. Во многих случаях возникает ответная защитная реакция воспаления, у которой есть несколько стадий с выздоровлением в конце. Но иногда эта реакция протекает не так, как нужно. Это затягивает процесс выздоровления и может закончиться тем, что заболеванием станет хроническим.

Нередко это происходит из-за недостатка ночного сна, и вот почему: иммунные клетки вырабатываются в основном в то время, когда человек спит. Если организм не высыпается, весь процесс производства выходит из строя. В результате в организме человека запускается реакция избыточного воспалительного процесса. Он в свою очередь приводит к разным неприятным последствиям:

внутренним повреждениям сосудов, клеток органов и тканей;

развитию диабета;

возникновению гипертонии;

усилению болевых симптомов.

Чем ещё грозит бессонница

Плохой сон связан со следующими рисками:

Люди с бессонницей могут столкнуться с развитием аутоиммунных заболеваний , таких как ревматоидный артрит.

, таких как ревматоидный артрит. Также повышаются риски развития нейродегенеративных заболеваний , таких как болезнь Альцгеймера.

, таких как болезнь Альцгеймера. Плохой сон связан с развитием некоторых видов онкологии .

. Бессонница повышает риски развития психических заболеваний, таких как депрессия.

Конечно, одна бессонная ночь не приведёт к этим страшным недугам. Но если плохой сон наблюдается несколько месяцев, то риски растут.

Как повысить качество сна

Спать нужно от семи до девяти часов, но продолжительность не так важна, как качество сна. Нужно отслеживать, просыпаетесь ли вы отдохнувшими и бодрыми или разбитыми и уставшими. Согласно исследованиям, у людей, которые спали достаточно, но встали с чувством усталости или неоднократно просыпались ночью, в организме замечают элементы воспалительной реакции.

Если хочется улучшить свой сон, чтобы поддержать иммунитет, важно: