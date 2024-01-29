Здоровье
Опубликовано 29 января 2024, 20:40
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Совет не есть мясо в старости оказался очень вредным. И вот почему

Врачи и диетологи часто говорят, что с возрастом нужно поменьше есть мяса, особенно жирного. Мол, вредно для сердца, сосудов, повышается риск онкологии. Означает ли это, что теперь мясо совсем есть не нужно? Нет, иначе можно растерять мышцы. Если человек не получает белок из мяса, то он физически слабеет. Рано или поздно он может из-за этого упасть и сломать шейку бедра, объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Совет не есть мясо в старости оказался очень вредным. И вот почему
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Чернышова посоветовала пожилым людям есть мясо, которое относительно легко усваивается. Жирный фарш и сильно прожаренное мясо лучше оставить в прошлом. А вот курицу и рыбу есть нужно, подчеркнула врач в беседе с «Москвой 24».

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев считает, что пожилым людям нужно съедать каждый день не более 120 г мяса птицы: индейка, курица, перепёлки. Именно такое мясо содержит много белка для поддержания мышц.

По словам медика, при отказе от мяса многие начинают компенсировать белок углеводной и жирной пищей. Так можно быстро набрать вес, что особенно опасно для пожилых людей.

Чем заменить мясо во время поста

Иногда от мяса приходится отказываться не только из-за здоровья. Например, православные христиане не едят молочные и мясные продукты во время поста. Если чем-то их не заменить, количество белка в организме может просесть.

Избежать дефицита помогут бобовые: фасоль, сушёный горох, соя, нут, чечевица, бобы и даже арахис, В нём белка даже больше, чем в мясе, — до 26 г на 100 г продукта. Правда, это растительный белок, а не животный. В нём меньше незаменимых аминокислот, отмечает гастроэнтеролог Екатерина Пустовит. Много белка также в орехах и тыквенных семечках.

Среди мясных продуктов особняком стоит кровяная колбаса. Её делают из бычьей, телячьей или свиной крови с добавлением различных ингредиентов. В фарш входит свиное мясо, шкурки или обрезки от других колбас, усилители вкуса, специи. Считается, что колбаса поднимает гемоглобин и помогает бороться с анемией. Так ли это — объясняли здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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