Совет не есть мясо в старости оказался очень вредным. И вот почему

Чернышова посоветовала пожилым людям есть мясо, которое относительно легко усваивается. Жирный фарш и сильно прожаренное мясо лучше оставить в прошлом. А вот курицу и рыбу есть нужно, подчеркнула врач в беседе с «Москвой 24».

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев считает, что пожилым людям нужно съедать каждый день не более 120 г мяса птицы: индейка, курица, перепёлки. Именно такое мясо содержит много белка для поддержания мышц.

По словам медика, при отказе от мяса многие начинают компенсировать белок углеводной и жирной пищей. Так можно быстро набрать вес, что особенно опасно для пожилых людей.

Чем заменить мясо во время поста

Иногда от мяса приходится отказываться не только из-за здоровья. Например, православные христиане не едят молочные и мясные продукты во время поста. Если чем-то их не заменить, количество белка в организме может просесть.

Избежать дефицита помогут бобовые: фасоль, сушёный горох, соя, нут, чечевица, бобы и даже арахис, В нём белка даже больше, чем в мясе, — до 26 г на 100 г продукта. Правда, это растительный белок, а не животный. В нём меньше незаменимых аминокислот, отмечает гастроэнтеролог Екатерина Пустовит. Много белка также в орехах и тыквенных семечках.

Среди мясных продуктов особняком стоит кровяная колбаса. Её делают из бычьей, телячьей или свиной крови с добавлением различных ингредиентов. В фарш входит свиное мясо, шкурки или обрезки от других колбас, усилители вкуса, специи. Считается, что колбаса поднимает гемоглобин и помогает бороться с анемией. Так ли это — объясняли здесь.