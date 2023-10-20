Создан калькулятор для расчёта нормальной температуры тела у разных людей

Свои выводы учёные сделали после анализа 600 000 показателей температуры полости рта, которые брали у взрослых в Стэнфордском медицинском центре с 2008 по 2017 год. Пациенты, которым давали лекарства, влияющие на температуру, в исследование не попали.

Так вот, оказалось, что у мужчин температура тела ниже, чем у женщин. Чем выше и массивнее человек, тем выше у него нормальная температура. А чем старше — тем тело холоднее. Кроме того, по утрам температура тела обычно ниже, чем вечером, сообщило о результатах работы учёных издание Daily Mail.

Чем полезно знать свою норму температуры? Так можно лучше контролировать состояние здоровья. Для расчёта индивидуальной температуры исследователи создали специальный калькулятор.

Кстати, высокая температура во время болезни — это неприятно, но у неё есть и свои плюсы. Вот почему не всегда стоит торопиться сбивать жар.