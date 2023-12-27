Создатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» умер в 50 лет

«Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так всё случилось», — сказал Здравомыслов порталу E1.ru, комментируя смерть Колбасова.

Смерть музыканта подтвердил басист и автор песен «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин. «Помним, скорбим», — написал он во «ВКонтакте».

«Смысловые галлюцинации» появилась в 1989 году в Екатеринбурге (тогда город назывался Свердловск). Просуществовала рок-группа до 2017 года. Александр Колбасов входил в её первый состав, он играл до 1993 года.

Хитами «Смысловых галлюцинаций» стали песни «Вечно молодой» и «Розовые очки», которые вошли в фильм «Брат-2». Также популярной стала композиция «Всё в порядке».

Ранее не стало российского актёра Сергея Пепеляева, который сыграл в фильме «Географ глобус пропил». Артист умер в 32 года.