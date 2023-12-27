Создатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» умер в 50 лет
Гитарист и один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов умер в Екатеринбурге. Ему было 50 лет. По словам музыканта Павла Здравомыслова, Колбасов долгое время болел и недавно выписался из больницы. При этом выступал артист до последнего — его последний концерт состоялся 9 декабря. У музыканта остались жена и несовершеннолетний сын.
«Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так всё случилось», — сказал Здравомыслов порталу E1.ru, комментируя смерть Колбасова.
Смерть музыканта подтвердил басист и автор песен «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин. «Помним, скорбим», — написал он во «ВКонтакте».
«Смысловые галлюцинации» появилась в 1989 году в Екатеринбурге (тогда город назывался Свердловск). Просуществовала рок-группа до 2017 года. Александр Колбасов входил в её первый состав, он играл до 1993 года.
Хитами «Смысловых галлюцинаций» стали песни «Вечно молодой» и «Розовые очки», которые вошли в фильм «Брат-2». Также популярной стала композиция «Всё в порядке».
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