Спас случай. Британка узнала о раке благодаря тому, что ела втихаря от семьи

Пикеринг почувствовала комок в груди и решила обследоваться. Врачи выявили у неё трижды негативный рак молочной железы третьей степени. И, разумеется, женщина не подозревала об этом.

«Я даже не знала, что существуют разные типы рака молочной железы, просто думала, что рак груди — это рак груди. Я даже не подозревала, что у меня агрессивная форма, и если бы не крошки от пирога, сегодня ситуация могла бы быть другой», — рассказала она Daily Mail.

Для излечения британке потребовалось пройти шесть курсов химиотерапии и двойную мастэктомию. Заболевание удалось побороть.

Но если в этой истории пирог спас жизнь, то есть та, где он сработал абсолютно по-иному. Австралийка приготовила «Веллингтон» из говяжьей вырезки и добавила в рецепт знаменитого шеф-повара немного от себя — ядовитых грибов. В итоге трое из четырёх её гостей умерли после такого обеда. Сама женщина под арестом.