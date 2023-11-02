Спасибо винегрету. Стоит ли переживать из-за розовой мочи после свёклы?

Как рассказала Закураева, покраснение мочи ещё называют битурией. Бывает такое и после свёклы. Причём цвет может быть как розоватый, так и тёмно-красный.

Изначально считалось, что процесс вызывает пищевая аллергия или бактерии, но потом эти идеи опровергли. На самом деле моча меняет цвет из-за пигмента бетацианина. Он есть у 10–14% населения. Интересно, что неожиданный цвет может появиться как у здоровых людей, так и у тех, у кого есть проблемы с железом и всасываемостью в кишечнике.

Лечения розовая моча не требует. Если специфический цвет вас напрягает, то просто отмените в рационе свёклу. Если есть какие-то подозрения, то проще всего сдать анализ мочи и на всякий случай проверить уровень железа.

О пользе свёклы и других сезонных овощей, про которые все забывают осенью, можно узнать тут.