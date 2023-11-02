Здоровье
01:00, 02 ноября 2023
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Спасибо винегрету. Стоит ли переживать из-за розовой мочи после свёклы?

Осень и зима — время корнеплодов и сытных салатов, тех же винегретов и селёдки под шубой. Правда, после них моча может приобрести розоватый или даже ярко выраженный розовый цвет. Кого-то такой сюрприз может не на шутку напугать. Стоит ли из-за этого переживать и почему вообще такое происходит, объяснила нефролог DocMed Наталия Закураева.

Спасибо винегрету. Стоит ли переживать из-за розовой мочи после свёклы?
© wayhomestudio / Freepik

Как рассказала Закураева, покраснение мочи ещё называют битурией. Бывает такое и после свёклы. Причём цвет может быть как розоватый, так и тёмно-красный.

Изначально считалось, что процесс вызывает пищевая аллергия или бактерии, но потом эти идеи опровергли. На самом деле моча меняет цвет из-за пигмента бетацианина. Он есть у 10–14% населения. Интересно, что неожиданный цвет может появиться как у здоровых людей, так и у тех, у кого есть проблемы с железом и всасываемостью в кишечнике.

Лечения розовая моча не требует. Если специфический цвет вас напрягает, то просто отмените в рационе свёклу. Если есть какие-то подозрения, то проще всего сдать анализ мочи и на всякий случай проверить уровень железа.

О пользе свёклы и других сезонных овощей, про которые все забывают осенью, можно узнать тут.

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