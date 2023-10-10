Здоровье
14:20, 10 октября 2023
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Спать нужно не 8 часов, а глубоко. Врач перечислил правила хорошего сна

Вот начали вы спать по 7–9 часов в сутки, как и советует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). А всё равно просыпаетесь по утрам разбитым и не в духе. Получается, рекомендация медиков и гроша ломаного не стоит? На самом деле важно не только время сна, но и его качество. Из-за чего многие из нас спят поверхностно, объяснил врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Спать нужно не 8 часов, а глубоко. Врач перечислил правила хорошего сна
© DCStudio / freepik

Что такое качественный сон? Это бодрость и хорошее настроение с утра. Многие помнят знаменитое изречение Стива Джобса о том, что работать нужно не 12 часов, а головой. Вот и с качеством сна так же — спать нужно не 8 часов, а глубоко.

Конечно, продолжительность сна важна. Но долгий сон ничего не стоит, если спать поверхностно. Михаил Полуэктов в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнул, что нельзя ложиться спать в возбуждённом состоянии. Даже если вы сразу уснёте, сон будет неглубоким и беспокойным.

«Я советую не смотреть телевизор перед сном и снизить активность», — сказал сомнолог.

К перегрузке нервной системы и нарушению качества сна также ведут тревожные и депрессивные расстройства. Так что для хорошего сна необходимо подлечить нервную систему.

Стрессовые ситуации также ведут к бессоннице. Если вы плохо спите и чувствуете себя разбитым по утрам три ночи подряд, значит, бессонница уже появилась. Проблема решается, когда проходит стресс.

В норме плохое качество сна может быть связано со стрессом не больше 3 месяцев. Если вы не высыпаетесь дольше, то речь может уже идти о хронической бессоннице. В таких случаях нужно обращаться к специалисту, подчеркнул сомнолог.

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