Спите на здоровье. 6 способов избавиться от недосыпа зимой

Советы, которые Алёхина дала порталу «МедикФорум», пригодятся всем, кто в осенне-зимние месяцы хуже спит. Вот они:

ловите дневной свет: ритм сна и бодрствования нарушается, если мы не получаем достаточно дневного света (а зимой именно так и происходит). В сумерках и темноте мозг вырабатывает больше мелатонина, который готовит нас ко сну;

следите за уровнем стресса — он должен быть как можно более постоянным, чтобы не нарушать режим сна, облегчают засыпание вечерняя йога и чтение перед сном;

жара вам ни к чему — искусственное тепло может плохо повлиять на сон. Если это про вас — выключите отопление в спальне и лучше наденьте несколько слоёв одежды;

откажитесь от алкоголя — он расслабляет только поначалу, а потом оказывает стимулирующее действие;

поддерживайте иммунитет — спать с насморком, температурой или кашлем — такое себе удовольствие, так что придерживайтесь основных принципов ЗОЖ, чтобы не разболеться;

спорт вам в помощь - регулярные физические упражнения и тренировки могут улучшить качество сна, но перед сном устраивать слишком интенсивные занятия всё же не стоит.

Заботиться о своём сне важно, если вы хотите пожить подольше. Недавно учёные выяснили, что сбитый режим сокращает жизнь. И нет, отсыпание по выходным не спасает.